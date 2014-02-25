نفت گچساران در حاشیه ها می سوزد/ دودی که به چشم فوتبال گچساران می رود

به گزارش خبرنگارمهر، کمتر گچسارانی 28 فروردین ماه 92 را از خاطر می برد روزی که همه مردم شهر همدل و همصدا برای صعود تیم فوتبال نفت گچساران به لیگ یک به استادیوم شهدای نفت آمدند و نفت به عنوان اولین نماینده فوتبال گچساران به لیگ یک فوتبال کشور راه یافت.

شاید مهمترین نکته ای که از آن بازی در تاریخ فوتبال گچساران ثبت خواهد شد یکدلی مردم برای صعود تیم فوتبال نفت به لیگ یک باشد.

پس از صعود این تیم به لیگ یک، با تغییر مدیرعامل نفت و گاز گچساران،هیئت فوتبال نفت نیز در ساختار خود تغییراتی را ایجاد کرد تا تیم فوتبال نفت فصل نقل و انتقالات را با مدیریت جدید در لیگ یک تجربه کند.

پس از رایزنی هایی طولانی با چندین مربی تراز اول کشور در نهایت "محمدحسین ضیایی" سرمربی تیم شد تا تیم فوتبال نفت در نخستین سال حضور در جام آزادگان از داشتن یک سرمربی با سابقه و با تجربه بهره ببرد.

سخت ترین دوران فوتبال نفت را می توان زمان انتخاب بازیکنان توسط سرمربی جدید دانست چرا که در آن زمان کلیه جوانان گچساران و شهرهای اطراف به نوعی زیر ذره بین سرمربی تیم قرار گرفتند تا در نتیجه گلچینی از بازیکنان بومی و غیربومی به تیم فوتبال نفت دعوت شدند.

در آن زمان بسیاری از نحوه انتخاب ها ناراضی بودند اما سرمربی تیم با اعتماد کامل از انتخابات خود تیم را برای حضور در جام حذفی و لیگ آزادگان معرفی کرد.

ماجرای عجیب و دور از انتظار حذف تیم فوتبال نفت از بازیهای جام حذفی بدلیل عدم پرداخت بدهی را شاید بتوان نخستین شوک این تیم در فصل جاری دانست تا جایی که تاثیر بسیار زیادی در سطح عامه مردم و هواداران داشت.

با این حال به عقیده برخی از مردم و کارشناسان عدم حضور تیم فوتبال نفت در جام حذفی باعث شد تا این تیم در نیم فصل اول جام آزادگان حضور خوبی داشته باشد.

به عقیده بسیاری از کارشناسان، تیم فوتبال نفت گچساران از معدود تیم های با امکانات خوب و از لحاظ مالی دارای شرایط مالی نسبتا مناسب بوده که توانسته نیم فصل اول مسابقات را با نتایج قابل قبولی به پایان برساند.

نتایج خوب این تیم به خصوص در بازیهای خانگی باعث شد که از تیمی که تنها انتظار می رفت بازیهای درخشانی در لیگ کند و در لیگ باقی بماند، توقع صعود به لیگ برتر برود.

اما به رغم نتایج درخشان، تیم فوتبال نفت نیم فصل اول مسابقات جام آزادگان را در حالی به پایان رساند که در برخی از پست ها دارای ضعف چشمگیری بود و با حمایت مدیران و صلاحدید کادر فنی اقدام به جذب بازیکن برای این نقاط کرد.

گل نزدن معضل نفت گچساران در لیگ یک

اما این تیم نتوانست در چند بازی اخیر خود نتایج قابل قبول را کسب نماید و با دو شکست پی در پی تا حد زیادی تمرکز تیم به هم ریخت و با کسب یک امتیاز از چهار بازی در نهایت سرمربی این تیم با اعتراض شدید هواداران و هیئت مدیره باشگاه نفت و گاز گچساران مواجه شد.

"محمد حسین ضیایی" که سابقه طولانی در فوتبال کشور دارد امروز در گچساران با معضل بزرگ گل نزدن بازیکنان خود مواجه شده اگر چه یک تیم پر مهره را به زمین می برد اما در چند بازی اخیر رکورد گل نزن ترین تیم لیگ را به خود اختصاص داده است.

وقتی "علی کریمی" بازیکن این تیم ضربه پنالتی مقابل نفت مسجد سلیمان را به بیرون می زند بر همگان ثابت می شود که بازیکنان این تیم با یک اضطراب بالا به زمین چمن می روند.

با این حال این روزها شایعه تغییر مربی فضای شهر را پر کرده اما پس از گذشت بیش از یک روز از طرح آن همچنان مسئولان باشگاه نفت و گاز گچساران در این خصوص سکوت کرده اند.

شاید مهم ترین دلیل سکوت مسئولان نفت تمرکز بیشتر و تصمیم گیری بهتر نسبت به این موضوع و تصمیم گیری صحیح در این شرایط سخت است.

تغییر کادر مربیگری تیم منطقی نیست

رئیس اداره ورزش و جوانان گچساران در خصوص این تیم به خبرنگار مهر گفت: تیم نفت از امکانات خوب و یک مدیریت یکپارچه در ورزش بهره می برد و قرار گرفتن در این شرایط برای این باشگاه چیزی جدیدی نیست و مدیریت آن برای آنها امکان پذیر است.

اسماعیل پناهپوری افزود: در سال گذشته نیز تیم فوتبال نفت پس از شش باخت توانست به لیگ یک صعود کند و این مهم تنها با حمایت از تیم و برگزاری یک جلسه اضطراری با کادر فنی تا حدودی قابل کنترل است.

پناهپوری در خصوص مطرح شدن خبری مبنی بر اخراج سرمربی این تیم اظهارداشت: اخراج سرمربی در حالی که تنها پنج بازی از این مسابقات باقی مانده و جایگزین کردن یک مربی جدید چندان منطقی نیست و باید مدیران باشگاه تصمیم بهتری برای شوک به این تیم اتخاد نمایند.

وی با بیان اینکه محمدحسین ضیایی مربی کهنه کاری در لیگ حرفه ای کشور است، اظهارداشت: وی خوب می داند که تیم نفت در حال حاضر نیاز به چه برنامه ای دارد اما اتخاذ تصمیم نهایی در هر تیم باید با نظر کمیته فنی و کادر فنی باشد.

رئیس اداره ورزش و جوانان گچساران تصریح کرد: در صورت کنار گذاشتن ضیایی تنها گزینه مناسب برای این پست دستیار او است زیرا با محیط شهر و بازیکنان آشنایی کامل دارد و می تواند برنامه های خود را با شناخت بیشتری ادامه دهد.

فوتبال روی خوش و ناخوش دارد

پناهپوری بیان کرد: حضور ضیایی در تیم فوتبال نفت گچساران تاثیر بسیاری در شکل گیری ساختار حرفه ای این تیم داشته که باید از این بابت حسن انتخاب مدیران باشگاه قدردانی کرد اما در زمینه فنی این تیم نیاز به یک شوک دارد.

وی همچنین شکست نفت گچساران مقابل نفت مسجد سلیمان را یک روز بد برای فوتبال گچساران دانست و تصریح کرد: فوتبال همیشه یک روی خوش و یک روی بد برای تیم ها دارد که امروز گچساران روزهای بد فوتبال خود را تجربه می کند.

این مسئول مهمترین اقدام در چنین شرایطی را تعیین تکلیف هرچه سریعتر وضعیت سرمربی این تیم توسط هیئت مدیره عنوان کرد و افزود: اگر سرمربی باید ادامه دهد یا برود باید هرچه سریعتر مشخص شود تا تیم با تمرکز خود رابرای بازی مقابل آلومینیوم هرمزگان آماده کند.

پناهپوری مدیریت بحران در چنین شرایطی را مهم دانست و افزود: تیم نفت باید بازی هجومی که مورد توجه فوتبال جنوب کشور است را مورد توجه قرار دهد.

وی تاکید کرد: احیای هیئت فوتبال نفت که مورد توجه مدیریت باشگاه نیز می باشد، بایستی هرچه سریعتر انجام شود.

گویی سرنوشت سال گذشته شهرداری یاسوج امسال برای نفت و گاز گچساران تکرار می شود. تیمی که تا هفته های پایانی در صدر بود و ناگهان به میانه جدول آمد.

با این حال نفت و گاز گچساران اولین سالی است که در لیگ یک حضور دارد و چوب بی تجربگی خود را می خورد. اما باید به این تیم و سرمربی با تجربه آن فرصت داد تا طی فصل های آینده خود را اثبات کنند.

توقع صعود به لیگ برتر از تیمی که تازه به سطح حرفه ای فوتبال کشور و لیگ یک پا گذاشته، توقعی نادرست است و جز اینکه در دراز مدت این تیم را بر زمین می زند نتیجه ای ندارد همانگونه که بر سر شهرداری یاسوج آمد.