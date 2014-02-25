رابطه تنگاتنگ و مستقیم حاکمیت و علما موجب پیشرفت علم می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین رجبی دوانی شامگاه دوشنبه در همایش بزرگ روز بسیج مهندسان در مجتمع ستارگان اراک افزود: علم نزد دانشمندان مسلمان در درجه اول درک ذات قدسی و در سایه آن بهتر شدن زندگی است.

وی مهندسی را یکی از شاخه های علم و دانش دانست و اظهار کرد: یکی از معیارها و المان های تاریخ و تمدن اسلامی توجه به علم، تعلیم و تعلم است و خداوند در اولین آیات نازل شده بر پیامبر(ص) به قلم سوگند می خورد.

دوانی ادامه داد: پیامبر(ص) بعنوان پرچمدار دین اسلام، عالی ترین تعالیم را برای بشریت آورد تا انسان ها را پاک کند و به آنها علم و حکمت بیاموزد.

وی با اشاره به تاکید اسلام به تولید علم گفت: پیامبر(ص) در کنار توجه به کسب و جایگاه علم، به استفاده از دستاوردهای علمی دیگر سرزمین ها نیز تاکید داشته و معتقد بوده برای بالا بردن توان علمی مسلمانان اگر هنوز در بخش هایی اطلاعات کم است، از دیگران اقتباس کرده و پس از بومی کردن آن، مورد استفاده قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه دانشمندان مسلمان برای درک وجوه خداوند به کاوش می پرداختند گفت: دانشمندان مسلمان برای بهتر شدن وضع خود به علم و صنعت روی نیاوردند بلکه می خواستند از وجوهی که در وجود خداوند است به خداوند نزدیک شوند و او را عبادت کنند.

نگاه علمای اسلام به دین نگاهی قدسی است

دوانی نگاه علمای اسلام به دین را نگاه قدسی دانست و اظهار کرد: علم آموزی دانشمندان با نگاه مقدس بودن است و علمای بزرگ در حوزه های گوناگون کسب علم را برای شناخت والاتر ذات اقدس خداوند قرار دادند تا به او نزدیک تر شوند زیرا خداوند عالم و صانع است.

دوانی با گرامیداشت روز مهندس و بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی تصریح کرد: بنا به همین رویکرد عالمان دینی، از جمله خواجه نصیر و امثال آن قبل از آنکه منجم باشند حافظ قرآن، فقیه و فیلسوف بودند.

وی ادامه داد: برتر بودن این دانشمند ایرانی فقط در حوزه هندسه و نجوم نبود بلکه وی در علم کلام نیز از برترین ها بود.

دوانی گفت: شناخت و دانش خواجه نصیر به مباحث نور، انکسار و انعکاس قبل از ورود اروپاییان به این بحث بوده است و در باب امواج صوتی نظریاتی داشته که پیش از دیگر دانشمندان بوده است، همچنین کتاب وی در مثلثات پر از ایده و فکر خلاق بوده است که نشان از نخبه بودن این دانشمند داشته است.

رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین حاکمیت و علما موجب پیشرفت علم می شود

وی رابطه بین حاکمیت و علما را رابطه ای تنگاتنگ و مستقیم عنوان کرد و افزود: پیشرفت علم و وجود امنیت برای علما ارتباط مستقیمی با هم دارند، زیرا وقتی دولت ها و حاکمیت سالم دید مثبت نسبت به علم داشته و حامی علما باشد، علم پیشرفت می کند.

دوانی با اشاره به اینکه حاکمان دوستدار در آزادی و ابتکار عمل دانشمندان موثرند، اظهار کرد: اوج تمدن اسلامی در قرن چهارم و پنجم هجری در زمان حکومت آل بویه شیعی بوده است.

وی توضیح داد: در این زمان غرب و اروپا در حال گذراندن دوره قرون وسطی و در جهالت و تاریکی به سر می بردند.

این پژوهشگر برجسته کشور ادامه داد: خواجه نصیر در زمان حاکمیت افراد بی مغز و متعصبی که جلوی پیشرفت را می گرفتند، زندگی می کرد ؛ ولی با این وجود باز توانست تاثیرات ارزنده ای بر جای بگذارد که قطعا اگر فضا برایش بازتر بود منشا اثرات مثبت بیشتری می شد.

دوانی گفت: خواجه نصیر در دوره ایلخانان و مغولان وحشی که کتابخانه های ایران ویران شده بود و مردم قتل عام می شدند توانست رصدخانه تاسیس کند.

رهبر انقلاب وضعیت علمی کشور را رصد می کند

وی در ادامه سخنانش با اشاره به اهمیت علم در نزد پیامبر(ص) و اهل بیت(ع)، اظهار کرد: وجود جمهوری اسلامی زمینه و بستر مناسبی برای پیشرفت علم در سایه ولایت است، زیرا در نظام ولایت کسی در راس قرار می گیرد که خود عالم و خردورز باشد.

دوانی افزود: هم اکنون رهبر انقلاب وضعیت علمی کشور را رصد و پشتیبانی می کند و تاکید وی بر نخبگان و خردورزان است و در سخنانش الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت را طراحی و مبانی آن را معرفی کرده است.

وی تاکید کرد: با توجه به موفقیت های مختلف دانشمندان ایران در سال های اخیر شاهد واکنش هایی از سوی دشمنان ایران هستیم.

دوانی ادامه داد: دشمن پیشرفت ما را برنمی تابد، زیرا می داند که اگر جمهوری اسلامی به حال خود رها شود می تواند برتری های خود را بروز دهد.

وی گفت: اگر دانشمندان با نیروی علم و اعتقاد به عرصه بیاید در پرتو ولایت می توان در انتظار پیشرفت های غیر قابل انکاری برای کشور پویای اسلامی باشیم.

این استاد دانشگاه با اشاره به رشادت ها و عملکرد مثبت مهندسان استان مرکزی در دوران دفاع مقدس افزود: نقش مهندسان بسیجی در طول دوران دفاع مقدس موثر ومهم بوده است و حماسه های بی بدیلی خلق کرده اند.

استان مرکزی مهد علم و فرهنگ است

وی گفت: استان مرکزی مهد علم و فرهنگ است و از گذشته سرزمین عالم پروری بوده به طوریکه علمای بزرگ از این خطه برخاسته اند که همگی مفاخر ایران در عرصه های مختلف بوده اند.

مسئول سازمان بسیج مهندسی استان مرکزی در این مراسم ضمن گرامیداشت روز مهندس گفت: پایبندی به ولایت و تجدید میثاق با آرمان های والای انقلاب همیشه سرلوحه بسیج مهندسان بوده است.

لطیفی در ادامه به قرائت بیانیه این روز پرداخت و افزود: این بیانیه به طور همزمان در 32 استان دیگر نیز خوانده می شود.

گفتنی است این مراسم با اجرای زنده قطعاتی از حامد زمانی و با حضور مهندسان اراکی و بسیجیان مهندس با حضور مهمانان استانی و کشوری در مجتمع ستارگان اراک برگزار شد.

حامد زمانی خواننده جوان کشور در این مراسم گفت: حاشیه های آهنگ مرگ بر آمریکا برای من بسیار بود و فکر می کنم تاکنون هیچ آهنگی به این اندازه سرتیتر اخبار سیاسی شبکه های خارجی چون صدای آمریکا و بی بی سی نبوده است.

زمانی افزود: مرگ بر آمریکا در این ترانه فقط یک استعاره است، استعاره از تمام فجایعی که به ملل مختلف تحمیل شده است و حالا نامشان گزینه های روی میز آمریکا شده است.



وی گفت: ما از دیپلمات ها و مردان سیاستمان می خواهیم که در مذاکرات خود به فکر خون شهدا خصوصا شهدای هسته ای باشند.

زمانی در این مراسم سه ترانه " راز روشن" در تجلیل از شهدای هسته ای، " مرگ بر آمریکا" و " گزینه های روی میز" را اجرا کرد.