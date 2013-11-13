بالاترین منکر حاکمیت یزید بود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین رجبی دوانی در سلسله همایش های تخصصی بیداری عاشورایی که در آستانه عاشورای حسینی با موضوع ابعاد سیاسی و اجتماعی قیام امام حسین(ع) در بیناد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی برگزار شد، اظهار کرد: قیام امام حسین(ع) و یارانش اقامه بزرگ ترین امر به معروف و نهی از منکر بود.

توطئه سقیفه ریشه انحرافات مسلمان از صدر اسلام تا کنون

پژوهشگر تاریخ اسلام با اشاره به توطئه سقیفه تأکید کرد: ریشه انحرافات مسلمنان از صدر اسلام تا کنون به توطئه سقیفه بر می گردد و اگر این توطئه اتفاق نمی افتاد، اهل بیت(ع) از جایگاهی که خداوند متعال برای آنها مشخص کرده بود، دور نمی شدند و جریان عاشورا اتفاق نمی‌افتاد.

رجبی دوانی در پاسخ به این سوال که آیا هدف امام حسین(ع) از ابتدای حرکت از مدینه به سمت مکه، تشکیل حکومت بود و یا این‌که تغییر شرایط و برخی اتفاقات ایشان را به این تصمیم نزدیک کرد، گفت: امام حسین(ع) در برابر آن بدعت شوم و منکر بزرگ که حاکمیت فاسق بر مؤمنان بود، ایستادند. در آغاز تکلیف امام تشکیل حکومت نبود، تکلیف اولیه آن حضرت، ایستادن در برابر حاکمیت فاسق یزید بود که در صورت ریشه دواندن دیگر چیزی از اسلام باقی نمی گذاشت.

وضعیت اسف‌بار عالم اسلام در زمان یزید

وی بیان کرد: وضعیت بسیار اسف‌باری با روی کار آمدن یزید در عالم اسلام پدید آمده و اساس اسلام با خطر جدی نابودی مواجه شده بود.

این استاد تاریخ اسلام افزود: در این شرایط همگان وظیفه داشتند تا برای مقابله با خلاف شرع و نهی از منکر، در برابر حاکمیت فردی فاسق و گناهکار که هیچ سنخیتی با رهبری جامعه اسلامی نداشت و نه از روی میل و اراده مردم، بلکه با تهدید و تطمیع معاویه به عالم اسلام تحمیل شده بود، بایستند.

رجبی دوانی با اشاره به نامه های فراوان مردم کوفه برای همراهی امام(ع) در برابر ظلم یزید، اظهار کرد: حقی بالاتر از تحقق حاکمیت ولایت و رهبری اهل بیت(ع) براي جامعه نیست و زمانی که این مهم از سوی مردم کوفه درخواست شد، برای امام تکلیف ثانویه ایجاد كرد.