جعفر جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص برنامه‌های تیم فوتبال فجر سپاسی در تعطیلات لیگ برتر با بیان مطلب فوق، اظهار کرد: تمرینات ما بعد از بازی با ذوب آهن تعطیل شد ولی از پنجشنبه این هفته مجددا آغاز می‌شود. بازیکنان یک هفته در شیراز تمرین می‌کنند و سپس از هفدهم تا بیست و سوم اسفند اردوی یک هفته‌ای را در کیش خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه تعطیلات لیگ به ضرر فجر تمام می‌شود، گفت: ما در سه بازی گذشته روند خوبی داشتیم ولی یکباره لیگ تعطیل شد. البته ظلم علی السویه مثل عدالت است. تمام تیم‌های لیگ برتری همین شرایط را دارند.

مدیرعامل باشگاه فجر سپاسی در ادامه با انتقاد از برنامه ریزی سازمان لیگ اظهار کرد: ما از سازمان لیگ و فدراسیون گلایه داریم. شما نگاه کنید بعد از بازی راه آهن با تراکتورسازی که با پیروزی راه آهن همراه بود، حرف و حدیث زیادی مطرح شد. تراکتورسازی بعد از قهرمانی در جام حذفی بی انگیزه بود. باید برنامه طوری ریخته می‌شد که فینال جام حذفی بعد از پایان لیگ برگزار شود.

جعفری ادامه داد: فجر، ذوب آهن و داماش از تیم‌هایی هستند که برای بقا در لیگ می‌جنگند. اینطور که می‌گویند و رسانه‌ها هم در روزهای گذشته به آن پرداختند گویا مسائلی پشت قضیه بوده است. ما هم نمی‌دانیم. ان شاءالله که تیم‌ها روحیه جوانمردی خود را از دست ندهند.

وی تاکید کرد: چند سال است که اواخر لیگ این صحبت‌ها مطرح می‌شود. امیدوارم این موضوع تجربه‌ای باشد که فدراسیون فوتبال در سال‌های آینده آنرا تکرار نکند.

مدیرعامل باشگاه فجر سپاسی در پایان درباره بازگشت فیروز کریمی به لیگ برتر بعد از محرومیت به خاطر توهین به بازیکن سیاهپوست فجر در سال گذشته، گفت: من هم امروز شنیدم که کریمی بخشیده شده است و می‌تواند در ذوب آهن سرمربی شود. کریمی آدم زرنگی است و محرومیتش را با حضور در یک تیم دیگر پشت سر گذاشته. البته این فدراسیون است که باید روی این قضیه صحبت کند. هرچه ما بگوییم اثری ندارد.