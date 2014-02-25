پایتخت معنوی کشور سالانه میزبان 25 میلیون زائر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسنعلی اخلاقی ظهر سه شنبه در نطق پیش از دستور خود در جلسه شورای شهر اظهار کرد: پایتخت معنوی سالانه میزبان 25 میلیون زائر است و میتوان از این طریق زمینه ایجاد درآمد پایدار را برای این شهر فراهم ساخت.
وی با اعلام اینکه مدیریت زائران مسئله جدی است که باید مورد توجه قرار بگیرد، افزود: ایجاد حمل و نقل مناسب، اسکان ارزانقیمت و تقویت فرهنگ میزبانی از بخش هایی است که باید به منظور مدیریت زائران مورد توجه جدی قرار بگیرد.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر مشهد در زمینه غفلت از مباحث فرهنگی بیان کرد: تاکنون غفلت های بسیاری در خصوص اجرای برنامه های فرهنگی برای زائران از مبدأ تا مقصد صورت گرفته و این چالش باید با ارائه راهکار برطرف شود.
حجت الاسلام اخلاقی تاکید کرد: همه دولتها معمولا از اهمیت فرهنگ سخن به میان آورده اند اما کمتر به آن پرداخته اند و این غفلت سبب شده تا دشمن بر فرهنگ دینی اسلامی ما بتازد و جوانان را هدف قرار دهد.
وی مشهد را بزرگترین پایگاه انتقال ارزشهای اسلامی و انقلابی به سراسر دنیای اسلام دانست و افزود: ضرورت دارد تا تمامی علما و بزرگان دین برنامهای کارآمد در مسیر اهداف دینی و انقلابی تدوین کنند.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر مشهد با اشاره به انتقاد امامجمعه در زمینه جلوگیری از صرف هزینههای گسترده در طرح استقبال از بهار گفت: سال آینده شورای شهر مشهد با تاکید بر زیبا بودن از صرف هزینه های هنگفت در طرح استقبال از بهار ممانعت به عمل می آورد.
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