محسن فضلی، سرپرست معاونت فرهنگی کانون پرورش فکری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حکم انتصاب وی که جانشین محمد باقر آدوسی معاون سابق فرهنگی شده است صبح روز 6 اسفند در آیینی رسمی به وی اعطا شد.فضلی از سال 1373 مدیریت کانون استان تهران را تا ماه پیش بر عهده داشت و پس از آن به عنوان مشاور مدیرعامل به فعالیتهای خود در کانون ادامه میداد.
اکنون او با تجربه نزدیک به 20 سال مدیریت در کانون با این حکم به عنوان سرپرست یکی از مهمترین معاونتهای کانون که ادارهی نزدیک به 900 مرکز فرهنگیهنری کانون در سراسر کشور کشور را بر عهده دارد منصوب شده است.
علیرضا حاجیانزاده در این حکم از سرپرست جدید این معاونت خواسته است تا با مشارکت و همفکری شورای سیاستگذاری فرهنگی در جهت تحقق اهداف مورد اشارهاش قدم بردارد.کیفیت بخشیدن به فعالیتها و نیروی انسانی ادارات کل کانون استانها، مجتمعها و مراکز فرهنگی، هنری ثابت، سیار شهری، سیار روستایی و پستی در سراسر کشور با محوریت اعضا و مربیان و جذب اعضای مستعد، شناسایی استعدادها، رشد خلاقیت و نوآوری، ایجاد فضای پویا و با نشاط، حفظ ارزشهای دینی و انقلاب اسلامی، بهرهمندی از فنآوریهای نوین و ایجاد جذابیتهای لازم برای کودکان و نوجوانان در محیطهای پرورشی کانون از جملهی این اهداف است.
مدیرعامل کانون در این حکم همچنین بر ساماندهی مراحل تربیت، رشد و توانمندسازی اعضا با نگاه کادرسازی و همچنین مراحل رشد و توانمندسازی و ارتقای مربیان، کارشناسان و مدیران و طراحی و اجرای پژوهشهای بنیادی و مورد نیاز کانون و کاربردی کردن پژوهشها تاکید کرده است.
در همین حکم انسجام و تعمیق برنامهها و ایجاد ارتباط منطقی و فرآیندی میان مجموعه فعالیتهای فرهنگی، هنری، ادبی، علمی و دینی و ساماندهی جشنوارهها، همایشها، اردوها و اقدامات تبلیغی در کنار بررسی نیازهای مخاطبان با روانشناختی گروه هدف و نگاهی دقیق به آینده به نحوی که محصولات کانون متناسب با خواست ها و علایق مخاطبان تولید شود و بهرهوری بیشتری در فعالیتهای مراکز داشته باشد، از دیگر انتظارهای مدیرعالمل از سرپرست جدید معاونت فرهنگی کانون برشمرده شده است.
در این مراسم متن لوح قدردانی مدیرعامل کانون از محمد باقر آدوسی معاون فرهنگی سابق در اختیار وی قرار گرفت.علیرضا حاجیانزاده در این نامه از حضور پرثمر آدوسی در جایگاه معاونت فرهنگی و تلاشهای دلسوزانه و خستگی ناپذیر وی و بهره گیری مناسب از فرصت ها و امکانات قدردانی کرده و این مهم را بستری برای پیشرفتهای کمی و کیفی این معاونت برشمرده است.
محمد باقر آدوسی بهمن ماه سال 1388 این مسوولیت را بر عهده گرفت و در بیش از 4 سال گذشته به عنوان معاون فرهنگی کانون فعالیت میکرد. آیین تکریم از وی و انتصاب سرپرست جدید صبح روز 6 اسفند 1392 در مرکز آفرینشهای فرهنگی, هنری کانون تهران برگزار شد.
حاجیانزاده پیشتر مهدی باقری را به عنوان معاون تولید، سیدمحمدرضا هاشمی را به عنوان رییس کانون زبان ایران و مسعود ناظمی ابیانه را به عنوان سرپرست معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی منصوب کرده بود.
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