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۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۳۳

داوری به مهر خبر داد:

اکران بیش از 500 فیلم صد ثانیه‌ای در حوزه هنری قم

اکران بیش از 500 فیلم صد ثانیه‌ای در حوزه هنری قم

قم - خبرگزاری مهر: مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری قم گفت: بیش از 100 فیلم صد ثانیه طی دو روز در حوزه هنری قم اکران می‌شود.

روح الله داوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیش از صد فیلم صد ثانیه‌ای از نهمین جشنواره فیلم‌های صد ثانیه‌ای طی دو روز چهارشنبه و پنج شنبه در حوزه هنری قم اکران می‌شود.

وی بیان داشت: اکران این فیلم‌ها عصر امروز چهارشنبه طی پنج سانس آغاز می‌شود و ساعت 20 و 15 دقیقه به پایان می‌رسد.

مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری قم عنوان کرد: همچنین از روز پنج شنبه ساعت 10 و 30 دقیقه ادامه اکران فیلم های صد ثانیه‌ای طی هفت سانس آغاز می‌شود و تا ساعت 21 ادامه خواهد داشت.

داوری تصریح کرد: اکران فیلم‌های صد ثانیه‌ای همزمان با تهران و هشت استان دیگر در استان قم آغاز می‌شود و در پایان نمایش، فیلم‌های برگزیده از سوی بینندگان انتخاب خواهد شد.

وی افزود: علاقمندان برای تماشای این فیلم‌ها می‌توانند با در دست داشتن بلیط اکران به حوزه هنری استان قم واقع در کوچه 23 خیابان شهدا (صفائیه) مراجعه کنند.
 

کد مطلب 2244903

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