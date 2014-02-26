نیمی از مردان مازندرانی دچار اضافه وزن هستند

به گزارش خبرنگار مهر محسن اعرابی ظهر چهارشنبه در همایش آسیبهای شغلی بر لزوم اصلاح سبک زندگی و میزان مصرف غذا تاکید کرد و گفت: چاقی در بخطر افتادن سلامتی تاثیرگذار است.

وی با بیان اینکه مردان بیشتر در معرض فاکتورهای خطر شغلی ومحیطی هستند، اظهار داشت: استرس شغلی، سیگار، الکل و اعتیاد از دیگر آسیبها است.

وی افزود: توجه جدی به امر سلامت مردان سبب ارتقای سلامت نیروی کار جامعه و توسعه می شود و باید از حوادث شغلی در محیط کار جلوگیری کرد.

به گفته اعرابی، باید سلامت مردان و توجه به آسیبهای شغلی بیشتر مورد توجه قرر گیرد و مردان نیز به معاینات دوره ای توجه کنند.

معاون بهداشتی علوم پزشکی مازندران یادآور شد: افزایش تحرک بدنی و توجه به ورزش بر سلامت افراد تاثیرگذار است و در حال حاضر بی اطلاعی مردان از بیماری و انجام ندادن معاینات دوره ای سبب از دست دادن فرصت درمان می شود.

وی شمار پزشکان متخصص طب کار و پزشک عمومی برای معینات شغلی را 18 نفر در استان اعلام کرد.