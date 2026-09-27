به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیکال نیوز تودی، مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها توصیه می‌کنند که افراد ۵۰ سال و بالاتر برای پیشگیری از ابتلا به زونا، دو دوز از واکسن نوترکیب زوستر را دریافت کنند.

طی سال‌های اخیر، محققان بررسی کرده‌اند که واکسن Shingrix چگونه ممکن است در سایر جنبه‌های سلامت نیز مفید باشد. مطالعات پیشین شواهدی ارائه داده‌اند مبنی بر اینکه واکسن نوترکیب زوستر ممکن است خطر ابتلا به زوال عقل (دمانس) و بیماری‌های قلبی عروقی را در افراد کاهش دهد.

دانشمندان دریافتند افرادی که واکسن Shingrix را دریافت می‌کنند، طی ۷ سال پس از تزریق واکسن، شاهد کاهش ۹ درصدی در بار بیماری‌های قلبی-عروقی هستند.

برای انجام این پژوهش، محققان داده‌های پزشکی ۷۲,۹۲۰ نفر را تحلیل کردند؛ این افراد شامل ۳۶,۴۶۰ نفر دریافت‌کننده واکسن Shingrix و تعداد مشابهی دریافت‌کننده واکسن Zostavax بودند.

تمرکز دانشمندان بر خطر بیماری‌های قلبی-عروقی در بازه زمانی هفت‌ساله پس از واکسیناسیون افراد ۶۰ سال و بالاتر با یکی از دو واکسن Shingrix یا Zostavax بود.

در پایان مطالعه، محققان دریافتند افرادی که واکسن Shingrix را دریافت کرده بودند، در مقایسه با دریافت‌کنندگان واکسن Zostavax، طی هفت سال پس از واکسیناسیون کاهش ۹ درصدی در بار بیماری‌های قلبی عروقی را تجربه کردند.

دکتر «مکس تاکت»، دانشیار گروه روان‌پزشکی دانشگاه آکسفورد در بریتانیا و نویسنده ارشد این مطالعه، گفت: «بیماری‌های قلبی عروقی هر ساله میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار می‌دهند و عامل اصلی مرگ‌ومیر در سراسر جهان هستند، به‌طوری که هر ۲ ثانیه یک مورد مرگ در جهان بر اثر این بیماری‌ها رخ می‌دهد.»

تاکت گفت: «بنابراین، مداخله‌ای که پتانسیل کاهش خطر بیماری‌های قلبی عروقی را داشته باشد، تأثیر زیادی بر سلامت عمومی خواهد داشت.»

دانشمندان همچنین کشف کردند افرادی که با Shingrix واکسینه شده‌اند، ۱۰ درصد کمتر به بیماری ایسکمیک قلب و ۱۲ درصد کمتر به نارسایی قلبی مبتلا شده‌اند.

به طور خاص، مردانی که Shingrix دریافت می‌کنند، ۱۲ درصد کمتر به سکته مغزی مبتلا می‌شوند و هم مردان و هم زنان ۷ درصد کمتر به فیبریلاسیون دهلیزی مبتلا می‌شوند.

تاکت افزود: «این یافته ها مهم است زیرا سکته مغزی با مرگ و میر بسیار بالایی همراه است. به نظر می‌رسد که واکسیناسیون زونا- و به ویژه واکسن نوترکیب- ممکن است مزایای غیرمنتظره‌ای بر شرایط سلامتی غیر از پیشگیری از زونا داشته باشد.»

وی افزود: «در صورت تأیید، این یافته‌ها واکسیناسیون زونا را به یک مداخله مهم و نسبتاً ارزان تبدیل می‌کند.»

وی تاکید می کند: «مطالعه ما مشاهده‌ای است و بنابراین یافته‌ها باید در کارآزمایی‌های بالینی تأیید شوند. اکنون باید کارآزمایی‌های بالینی انجام دهیم (دو کارآزمایی در حال انجام است)، مطالعات مکانیسمی انجام دهیم تا بفهمیم واکسن زونا چگونه ممکن است در برابر بیماری‌های قلبی عروقی محافظت کند و بهتر بفهمیم که این مزایای اضافی در چه سنی بیشتر دیده می‌شوند و بنابراین واکسیناسیون در چه سنی مناسب‌تر است.»

با این حال، محققان می گویند چند توضیح احتمالی در مورد چگونگی کمک واکسن زونا به کاهش خطر بیماری‌های قلبی عروقی وجود دارد.

یک احتمال، پیشگیری از زونا است. زونا باعث التهاب قابل توجهی می‌شود و قبلاً با افزایش خطر حوادث قلبی عروقی، از جمله حمله قلبی و سکته مغزی مرتبط دانسته شده است. جلوگیری از عفونت زونا و پاسخ التهابی همراه با آن می‌تواند به طور بالقوه برخی از استرس‌های قلبی عروقی را کاهش دهد.