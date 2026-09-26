۳ کشته و ۱۷ مصدوم در تصادف بزرگراه کردستان

جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ساعت ۱۸:۱۳ شنبه چهارم مهرماه ۱۴۰۵، وقوع یک مورد حادثه تصادف خودرو در بزرگراه کردستان، بلوار آزادگان به سامانه آتش‌نشانی اعلام شد و نیروهای آتش‌نشانی از ایستگاه مربوطه به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: آتش‌نشانان حدود ۶ دقیقه پس از اعلام حادثه به محل رسیدند و مشاهده کردند یک دستگاه مینی‌بوس با ۱۵ سرنشین، همگی مرد، به دلایل نامشخص با یک دستگاه پژو ۴۰۵ برخورد کرده است.

ملکی ادامه داد: پس از برخورد، مینی‌بوس با درختان وسط بلوار برخورد کرده و تعدادی از درختان شکسته شده و در ادامه، مینی‌بوس در محل واژگون شده بود. تعدادی از سرنشینان داخل مینی‌بوس محبوس شده بودند که آتش‌نشانان عملیات رهاسازی و خارج کردن آنها را انجام دادند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران گفت: در این حادثه، ۳ نفر از سرنشینان مینی‌بوس جان خود را از دست دادند که فوت آنها تأیید شد و ۱۲ نفر دیگر از سرنشینان مینی‌بوس نیز مصدوم شدند.

وی اضافه کرد: همچنین ۵ نفر دیگر شامل یک زن عابر پیاده، دو مرد سرنشین خودروی پژو ۴۰۵ و دو زن سرنشین یک دستگاه خودروی کیا، در این حادثه دچار مصدومیت شدند.

به گفته ملکی، در مجموع این حادثه ۳ نفر فوتی و ۱۷ نفر مصدوم بر جای گذاشت.

وی با اشاره به اقدامات ایمنی پس از حادثه اظهار کرد: در پی این تصادف، مقداری گازوئیل از مینی‌بوس نشت کرده بود که آتش‌نشانان نسبت به ایمن‌سازی محل و رفع خطر اقدام کردند. خودروهای آسیب‌دیده نیز به محل امن منتقل شدند و عملیات بازگرداندن مینی‌بوس به وضعیت اولیه در حال انجام بود.

ملکی در پایان خاطرنشان کرد: علت دقیق وقوع این حادثه در دست بررسی است و عوامل پلیس راهور برای بررسی صحنه و تعیین علت حادثه در محل حضور دارند.