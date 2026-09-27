به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیکال نیوز تودی، برخی از مشکلات قلبی مرتبط با افزایش خطر زوال عقل عبارتند از: بیماری عروق کرونر قلب، نارسایی قلبی، فیبریلاسیون دهلیزی، سکته مغزی، آترواسکلروز (تصلب شرایین) و فشار خون بالا.
اکنون، مطالعهای جدید نشان میدهد که مداخلات برای کاهش فشار خون، نه تنها به کاهش خطر بیماریهای قلبی عروقی، بلکه به کاهش خطر زوال عقل نیز کمک میکنند.
تقریباً ۳۴ هزار بزرگسال (۴۰ ساله و بالاتر) با میانگین سنی ۶۳ سال در چین در این مطالعه شرکت کردند. شرکتکنندگان یا دارای فشار خون سیستولیک درماننشده حداقل ۱۴۰ میلیمتر جیوه یا فشار خون دیاستولیک حداقل ۹۰ میلیمتر جیوه بودند.
شرکتکنندگان در گروه مداخله کاهش فشار خون، داروهای مربوطه را از ارائهدهندگان مراقبتهای بهداشتی جامعهمحور و تحت نظارت پزشک دریافت میکردند تا به هدف فشار خون سیستولیک کمتر از ۱۳۰ و فشار خون دیاستولیک کمتر از ۸۰ میلیمتر جیوه دست یابند.
در پایان مطالعه، محققان دریافتند که شرکتکنندگان در گروه مداخله، پس از هفت سال در مقایسه با گروه مراقبتهای معمول، به کاهش بیشتری در فشار خون دست یافتهاند.
علاوه بر این، شرکتکنندگان گروه مداخله در مقایسه با گروه مراقبتهای معمول، ۱۵ درصد کمتر در معرض خطر ابتلا به زوال عقل و ۱۳ درصد کمتر در معرض خطر اختلال شناختی قرار داشتند.
دکتر «یینگشیان سان»، مدیر گروه پزشکی قلب و عروق در بیمارستان دانشگاه پزشکی چین و محقق اصلی، در یک بیانیه مطبوعاتی گفت: «فشار خون بالا به عنوان یک عامل خطر قابلتغییر برای زوال عقل شناخته میشود، اما شواهد بلندمدت محدودی وجود دارد که نشان دهد کاهش فشار خون میتواند از بروز زوال عقل در سطح جمعیت جلوگیری کند.»
وی در ادامه افزود: «در این کارآزمایی بزرگ مبتنی بر جامعه، یک مداخله با قابلیت گسترش که توسط کادر درمانی غیرپزشک اجرا شد، نه تنها منجر به کاهش قابلتوجه فشار خون گردید، بلکه خطر ابتلا به زوال عقل را نیز کاهش داد.»
به گفته محققان، فشار خون بالا میتواند به رگهای خونی کوچک خونرسان به مغز آسیب برساند، در بروز سکتههای مغزی و آسیبهای عروقی خاموش نقش داشته باشد و به مرور زمان، تابآوری مغز در برابر سایر اشکال تحلیل عصبی (نوروژنراسیون) را کاهش دهد.
محققان می گویند: «با کنترل فشار خون، ممکن است بتوانیم آسیبهای عروقی انباشتهشده را کاهش دهیم، جریان خون و سلامت مغز را حفظ کنیم و احتمالاً بار ترکیبی بیماریهای عروقی و آسیبشناسی زمینهای مرتبط با آلزایمر را تقلیل دهیم.»
سان گفت: «سلولهای مغز برای عملکرد خود به گردش خون سالم نیاز دارند. با توجه به عملکردهای حیاتی مغز و حساسیت آن به فشار خون، جای تعجب نیست که تنظیم دقیق فشار خون برای تضمین جریان خون و رساندن مواد مغذی به مغز، اهمیت بسیاری داشته باشد.»
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