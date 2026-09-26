لقمانی: تعاونی‌ های گیلان ۵۴ میلیون دلار صادرات داشتند

به گزارش خبرنگار مهر، علی لقمانی عصر شنبه در همایش تجلیل از تعاونی‌های برتر استان ضمن تبریک هفته تعاون اظهار کرد: در حال حاضر ۲ هزار و ۶۴۱ تعاونی فعال در بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی، خدمات، مسکن و سایر حوزه‌ها در استان گیلان فعالیت دارند.

وی با بیان اینکه این تعاونی‌ها بیش از ۲۱۰ هزار عضو دارند، افزود: حدود ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر نیز در تعاونی‌های استان مشغول به کار هستند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با اشاره به عملکرد صادراتی تعاونی‌های استان گفت: طی سال جاری ۵۴ میلیون دلار صادرات توسط تعاونی‌های گیلان انجام شده است.

لقمانی همچنین از انجام یک هزار و ۳۵۸ مورد نظارت، حضور در مجامع و بازدیدهای میدانی از تعاونی‌ها خبر داد و بیان کرد: در این مدت ۶۶۶ فقره تأییدیه ثبتی برای تعاونی‌ها صادر شده است.

وی با اشاره به اهمیت آموزش در توسعه بخش تعاون گفت: در سال جاری بیش از ۵۳ هزار نفرساعت آموزش برای تعاونگران استان برگزار شده است.

فعالیت ۱۷ تعاونی مرزنشینان در گیلان

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با اشاره به فعالیت ۱۷ تعاونی مرزنشینان در استان گفت: این تعاونی‌ها حدود ۵۰۰ هزار عضو دارند و ۹۶ هزار و ۶۰۰ کارت مرزنشینی صادر شده است که از این تعداد، پنج هزار و ۸۳۰ کارت فعال هستند.

لقمانی افزود: با حمایت و پیگیری استاندار گیلان، فعال‌سازی کارت‌های غیرفعال مرزنشینان در دستور کار قرار گرفته و تلاش می‌شود ظرفیت موجود در این بخش بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد.

پرداخت ۲۵۱ میلیارد تومان تسهیلات به تعاونی‌ها

وی با اشاره به حمایت‌های تسهیلاتی از تعاونی‌های استان اظهار کرد: در سال گذشته و سال جاری مجموع تسهیلات پرداخت‌شده به تعاونی‌های گیلان به ۲۵۱ میلیارد تومان رسیده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان همچنین گفت: در قالب تفاهم‌نامه سه‌جانبه با بانک توسعه تعاون، ۱۸۰ میلیارد تومان اعتبار برای حمایت از تعاونی‌ها در نظر گرفته شده که تاکنون ۱۲.۴ میلیارد تومان تسهیلات از این محل پرداخت شده است.

وی با اشاره به طرح‌های بهره‌برداری‌شده در هفته تعاون افزود: امسال ۹ طرح تعاونی با سرمایه‌گذاری حدود ۳۰۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید که برای ۱۸۵ نفر اشتغال ایجاد کرده و ۲۹۷ نفر نیز در این طرح‌ها عضو هستند.

فعالیت تعاونی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی گیلان

لقمانی با اشاره به ظرفیت گسترده بخش تعاون در گیلان بیان کرد: بیش از هزار هکتار از اراضی استان در قالب تعاونی‌ها مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

وی از فعالیت بزرگ‌ترین باغ زیتون کشور در قالب تعاونی در شهرستان رودبار خبر داد و گفت: این مجموعه با وسعت ۶۵۰ هکتار و بیش از ۶۰۰ عضو، نمونه‌ای از ظرفیت‌های بخش تعاون در حوزه کشاورزی است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان همچنین به فعالیت تعاونی‌ها در حوزه‌های پزشکی، کشاورزی، صنایع غذایی، حمل‌ونقل و خدمات اشاره کرد و افزود: بخشی از مراکز تصویربرداری پزشکی و مراکز تخصصی نیز در قالب تعاونی فعالیت می‌کنند.

لقمانی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از فعالیت‌های مرتبط با خاویار استان در قالب تعاونی انجام می‌شود، اظهار کرد: حضور تعاونی‌ها در زنجیره‌های مختلف کشاورزی از جمله چای، برنج و فندق نیز قابل توجه است.

وی ادامه داد: بزرگ‌ترین کارخانه فرآوری فندق در شهرستان املش فعالیت دارد و محصولات تولیدی آن علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، قابلیت صادراتی دارد.

هدف‌گذاری برای افزایش صادرات تعاونی‌های گیلان

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با اشاره به ظرفیت صادراتی تعاونی‌های استان گفت: در طول فعالیت دولت چهاردهم، ۸۵ میلیون دلار صادرات توسط تعاونی‌های گیلان انجام شده و هدف‌گذاری ما افزایش این رقم و رسیدن به صادرات ۲۳۰ میلیون دلاری است.

وی همچنین از فعالیت تعاونی‌ها در حوزه تولید قطعات و متعلقات چرخ قطار، تولید تجهیزات پزشکی، پرورش و تولید زالوی طبی و تعاونی‌های مصرف خبر داد و افزود: بیش از ۱۰۰ شرکت تعاونی مصرف در استان فعال هستند و خدمات خود را به اعضا ارائه می‌کنند.

لقمانی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از حمل‌ونقل استان توسط تعاونی‌ها انجام می‌شود، گفت: حدود ۷۰ درصد حمل‌ونقل استان در قالب تعاونی‌های حمل‌ونقل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.

وی همچنین سهم تعاونی‌ها در تولید گوشت مرغ استان را بیش از ۳۰ درصد عنوان کرد.

ساماندهی مشاغل خانگی در قالب تعاونی‌ها

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان در ادامه با تشریح برنامه‌های این اداره‌کل گفت: ساماندهی و تجمیع مشاغل خانگی که از تسهیلات استفاده می‌کنند، از جمله برنامه‌های مهم بخش تعاون است و تلاش می‌شود این مشاغل در قالب تعاونی‌های تأمین نیاز ساماندهی شوند.

لقمانی ایجاد زنجیره ارزش برای تعاونی‌های بخش کشاورزی، پیوند تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی با ظرفیت‌های اقتصادی، توسعه پرورش ماهیان خاویاری و حمایت از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را از دیگر برنامه‌های اداره‌کل تعاون گیلان عنوان کرد.

وی افزود: بسیاری از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از توانمندی و استعداد لازم برخوردارند اما به دلیل نداشتن سرمایه و امکانات کافی، امکان ورود به بازار کار را ندارند و می‌توان از ظرفیت تعاونی‌ها برای ساماندهی و ایجاد اشتغال برای این افراد استفاده کرد.

فعال‌سازی تعاونی‌های غیرفعال در دستور کار

لقمانی با اشاره به برنامه اداره‌کل تعاون گیلان برای فعال‌سازی تعاونی‌های غیرفعال گفت: رسیدگی به مشکلات تعاونی‌های غیرفعال و تلاش برای رفع موانع داخلی و بیرونی آنها در دستور کار قرار دارد تا این تعاونی‌ها دوباره به عرصه فعالیت اقتصادی بازگردند.

وی همچنین از تقویت نظارت بر تعاونی‌های بزرگ و حساس خبر داد و بیان کرد: نظارت فرایندی و مستمر بر این تعاونی‌ها با هدف پیشگیری از بروز مشکلات و صیانت از حقوق اعضا دنبال می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان ترویج کشاورزی ارگانیک و بومی را از دیگر برنامه‌های این اداره‌کل برشمرد و گفت: نوسازی ناوگان حمل‌ونقل نیز در دستور کار قرار دارد و مقرر شده بخشی از تسهیلات برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل شهری اختصاص یابد.