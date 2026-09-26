به گزارش خبرنگار مهر، هادی حقشناس عصر شنبه در همایش تجلیل از تعاونیهای برتر استان گیلان با تأکید بر ضرورت گفتوگوی مستقیم با فعالان اقتصادی اظهار کرد: جلسات مناسبتی نباید صرفاً به بیان مطالب کلی و تبریک محدود شود، بلکه باید فرصتی برای شنیدن نقدها، مشکلات و مطالبات بخشهای مختلف باشد.
وی افزود: فرهنگ گفتگو در میراث ادبی و فرهنگی ایران سابقهای طولانی دارد و باید این ظرفیت در مدیریت اقتصادی و حل مسائل استان نیز مورد توجه قرار گیرد.
نشستهای تخصصی جایگزین جلسات صرفاً مناسبتی شود
استاندار گیلان با بیان اینکه زمان جلسات عمومی برای بررسی همه مشکلات کافی نیست، گفت: مسائل بخش تعاون باید به صورت تخصصی و موضوعی دستهبندی شود و اتحادیهها و تشکلها مشکلات خود را به شکل مشخص مطرح کنند تا برای هر مسئله، راهکار متناسب ارائه شود.
حقشناس با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات تعاونیها خارج از اختیارات استان است، افزود: موضوعاتی مانند بیمه، تسهیلات بانکی و برخی مسائل تولیدکنندگان نیازمند پیگیری در سطح ملی است و باید در جلسات تخصصی احصا و از مسیر دستگاههای مربوط دنبال شود.
وی ادامه داد: در سفر رئیسجمهور به گیلان نیز برخی مسائل که امکان حل آنها در سطح استان وجود نداشت، برای پیگیری در سطح ملی مطرح شد.
توسعه کشاورزی گیلان نیازمند سرمایهگذاری و تکمیل زنجیره ارزش
استاندار گیلان با اشاره به ظرفیتهای بخش کشاورزی استان اظهار کرد: گیلان از ظرفیت مناسبی در حوزه کشت گلخانهای برخوردار است و میتوان با برنامهریزی و سرمایهگذاری، این بخش را توسعه داد.
وی افزود: کشاورزی استان نباید صرفاً بر تولید سنتی متمرکز باشد، بلکه توسعه فرآوری، تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد بازار مناسب برای محصولات میتواند ارزش افزوده بیشتری برای کشاورزان و اقتصاد گیلان ایجاد کند.
حقشناس نقش تعاونیها را در این زمینه مهم دانست و گفت: تعاونیها با تجمیع سرمایههای خرد و ایجاد ساختارهای اقتصادی منسجم میتوانند زمینه اجرای طرحهای بزرگ کشاورزی و تولیدی را فراهم کنند.
گردشگری گیلان به زیرساخت حملونقل نیاز دارد
استاندار گیلان با اشاره به ظرفیتهای گردشگری استان بیان کرد: گیلان یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور است و ورود شمار زیادی از گردشگران، فرصت اقتصادی قابل توجهی برای استان ایجاد میکند.
وی با اشاره به ترافیک مسیرهای منتهی به منطقه آزاد انزلی گفت: توسعه گردشگری زمانی میتواند به رونق اقتصادی منجر شود که زیرساختهای حملونقل و دسترسی نیز متناسب با آن توسعه یابد.
حقشناس پیشنهاد استفاده از ظرفیت تعاونیهای حملونقل برای جابهجایی گردشگران را مطرح کرد و افزود: میتوان با راهاندازی سرویسهای منظم و استفاده از ناوگان اتوبوسی، گردشگران را از نقاط مختلف استان به منطقه آزاد منتقل کرد و ضمن کاهش بار ترافیکی، دسترسی به مراکز گردشگری و تجاری را بهبود بخشید.
وی تأکید کرد: اجرای این طرح نیازمند همکاری دستگاههای اجرایی، منطقه آزاد و بخش تعاون است.
ظرفیت تجارت و ترانزیت گیلان باید فعالتر شود
استاندار گیلان با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان گفت: گیلان در مسیر ارتباطی ایران با کشورهای منطقه قرار دارد و بنادر، منطقه آزاد انزلی و مرز آستارا از ظرفیتهای مهم استان در حوزه تجارت و ترانزیت هستند.
وی افزود: گیلان در حوزه واردات، صادرات و ترانزیت ظرفیت قابل توجهی دارد و باید از این توان برای ایجاد اشتغال و رونق تولید استفاده بیشتری شود.
حقشناس با اشاره به فعالیت بندر آستارا و افزایش تردد وسایل نقلیه تجاری ادامه داد: رشد تجارت در این منطقه نشاندهنده ظرفیت بالای گیلان در حوزه ترانزیت است و توسعه زیرساختهای حملونقل میتواند به فعالتر شدن این ظرفیت کمک کند.
اقتصاد دریامحور فرصتی برای توسعه گیلان است
استاندار گیلان بر ضرورت توجه بیشتر به اقتصاد دریامحور تأکید کرد و گفت: گیلان با برخورداری از نوار ساحلی، بنادر و دسترسی به دریای خزر، ظرفیت قابل توجهی در حوزههای دریایی، تجارت، حملونقل و صنایع وابسته دارد.
وی با اشاره به ظرفیت کشتیسازی در استان اظهار کرد: توسعه صنایع دریایی و کشتیسازی باید با جدیت بیشتری دنبال شود و بخش تعاون نیز میتواند در اجرای طرحهای مرتبط با این حوزه مشارکت کند.
حقشناس افزود: گیلان سالها در مجاورت دریای خزر قرار داشته، اما باید از این ظرفیت برای ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و توسعه اقتصادی استفاده بیشتری شود.
تعاونیهای مرزنشین ظرفیت مهمی برای تجارت مرزی هستند
وی با اشاره به ظرفیت تعاونیهای مرزنشینان گفت: این تعاونیها میتوانند نقش مهمی در توسعه تجارت مرزی و رونق اقتصادی مناطق مرزی ایفا کنند.
استاندار گیلان افزود: باید ظرفیتهای قانونی تعاونیهای مرزنشین فعال شود تا مردم مناطق مرزی سهم بیشتری از فرصتهای اقتصادی ناشی از تجارت داشته باشند.
حقشناس با تأکید بر جایگاه بخش تعاون در اقتصاد کشور اظهار کرد: یکی از مزیتهای مهم تعاون، فراهم کردن امکان مشارکت تعداد بیشتری از مردم در فعالیتهای اقتصادی است.
وی افزود: در تعاونیها سرمایه و توان اقتصادی افراد در کنار یکدیگر قرار میگیرد و امکان مشارکت گروه بیشتری از جامعه در فعالیتهای اقتصادی فراهم میشود.
استاندار گیلان با اشاره به جایگاه بخش تعاون در قانون اساسی گفت: باید از این ظرفیت برای تقویت مشارکت اقتصادی مردم و توزیع عادلانهتر فرصتهای اقتصادی استفاده کرد.
دولت باید مسیر فعالیت تعاونیها را تسهیل کند
حقشناس تصریح کرد: وظیفه دولت و حاکمیت این است که در چارچوب قانون، شرایط فعالیت مردم و تشکلهای اقتصادی را فراهم و موانع موجود در مسیر تولید، سرمایهگذاری و اشتغال را کاهش دهد.
وی گفت: بخش تعاون میتواند بخشی از فعالیتهای اقتصادی را بر عهده بگیرد و دولت نیز باید با تسهیلگری، حمایت و رفع موانع، زمینه حضور مؤثرتر این بخش را فراهم کند.
استاندار گیلان در پایان با تأکید بر ضرورت پیگیری مطالبات بخش تعاون اظهار کرد: مشکلات تعاونیها باید به صورت موضوعی و تخصصی دستهبندی شود تا برای هر مسئله راهکار مشخصی ارائه شود.
وی افزود: آمادگی داریم مسائل و پیشنهادهای بخش تعاون را در چارچوبهای مشخص بررسی کنیم و موضوعاتی را که نیازمند تصمیمگیری در سطح ملی است، از مسیر دستگاههای مربوط پیگیری کنیم.
حقشناس تصریح کرد: هدف نهایی باید استفاده از ظرفیت مردم و تعاونیها برای افزایش تولید، ایجاد اشتغال، توسعه صادرات و توزیع عادلانهتر فرصتهای اقتصادی در گیلان باشد.اگر بخواهی، میتوانم از دل همین متن ۱۰ تیتر و لید قویتر و کاملاً خروجیمحور برای مهر هم دربیاورم.
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