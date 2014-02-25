به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از مسابقات 8 تیم داخلی و خارجی حضور داشتند که در نهایت سه تیم ایرانی دانشگاه آزاد، شهرداری ورامین و قوامین ناجا به ترتیب عناوین اول تا سوم را کسب کردند. کمیته برگزاری این رقابتها "الاشرهان زابون" از تيم البصره عراق به عنوان بهترين سرپرست، "نصراله نصري نژاد" از ايران و "دانيل واحه" از لبنان به عنوان بهترین داور، سيد نعمت خليفه از تيم دانشگاه آزاد به عنوان بهترين سرمربي و ابوالفضل يعقوبي از تيم شهرداري ورامين به عنوان فني ترين بازيكن اين دوره از مسابقات معرفي شدند. ضمن اینکه كاپ اخلاق چهارمين دوره مسابقات جام باشگاه هاي آسيا به تيم هند رسيد.

هرچند این دوره، میدان رقابت تکواندوکاران ایرانی بود و خارجی ها به لحاظ فنی در قواره تکواندو ایران نبودند، ولی همین سه تیم ایرانی به خوبی سطح فنی تکواندو ایران را به نمایش گذاشته و رقابت های جذاب و دیدنی را به تصویر کشیدند.

سید نعمت خلیفه سرمربی دانشگاه آزاد در مورد این مسابقات به خبرنگار مهر گفت: مسابقات سخت و نفسگیری انجام شد که جدال اصلی میان تکواندوکاران داخلی بود. تیم‌های خارجی حاضر در این مسابقات سطح فنی بالایی نداشتند. البته معتقدم اگر هم تیم‌های قدرتمند خارجی به تهران می آمدند بازهم همین سه تیم روی سکوی قهرمانی می ایستادند.

سرمربی دانشگاه آزاد ادامه داد: تیم جوانی در اختیار داریم و با همین تیم که میانگین سنی 20 سال را دارد موفق شدیم بدون کمک از سایر تیم ها قهرمان شویم. سعید رجبی با 18 سال عمیدی، عرفانیان، عسگری را شکست داد. در واقع ما با تیم جوان خود با سومین قهرمانی خود در چهار دوره هتریک کردیم

وی در پایان سخنان خود با تمجید از قضاوت داوران ایرانی گفت: داوریهای خوبی را شاهد بود، ضمن اینکه مسئولین برگزاری برای تلاش زیادی داشتند تا رقابت ها در سطح خوبی برگزار شود.

اما پیام خانلرخانی معتقد است که قهرمانی در این دوره از مسابقات "قسمت" تیم او نبوده است. سرمربی شهرداری ورامین با ابراز رضایت از تلاش شاگردانش گفت: اعضای تیم برای موفقیت خیلی تلاش کردند و من از همه آنها تشکر می کنم که مبارزات خوبی را به نمایش گذاشتند. در واقع ما برای قهرمانی چیزی کم نداشتیم و چیزی هم کم نگذاشتیم و خوب در بازی پایانی هم در راند طلایی نتیجه را واگذار کردیم.

خانلرخانی در خصوص داوری مسابقات هم گفت: قضاوت ها مشکلی نداشت ولی داوران ایرانی خیلی بهتر از داوران خارجی حاضر در این مسابقات بودند و کم اشتباه قضاوت کردند. سطح برگزاری این دوره در کل خوب بود ولی در روز پایانی نظم کمتری را شاهد بود.

چهارمین دوره رقابتهای تکواندو جام باشگاههای آسیا روز شنبه در سالن خانه تکواندو آغاز و در نهایت عصر یکشنبه با قهرمانی دانشگاه آزاد به پایان رسید.