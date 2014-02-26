یادواره شهید دانش آموز علی هوشیار در دیر برگزارشد

به گزارش خبرنگار مهر، یادواره شهید دانش آموز علی هوشیار عصر چهارشنبه با حضور خانواده معظم شهید،مسئولان شهرستان و دانش آموزان در هنرستان فنی شهدای غزه شهید امینی در شهرستان دیر برگزار شد.

دراین آیین معنوی، مسئول تربیت آموزش سپاه سیدالشهدا شهرستان دیر ضمن گرامیداشت یاد وخاطره شهدای انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس، یادواره شهدا را در راستای تکریم رشادت ها و جانفشانی شهدا دانست وگفت: شهید از دیدگاه قرآن کریم و روایات اسلامی دارای جایگاه ویژه ای است.

حجت الاسلام احمد درخشان افزود: هیچ مقامی بالاتراز مقام شهادت نیست زیرا خود خداوند خریدار جان شهید است واگر ما با خدا معامله کنیم می توانیم همچون شهداباشیم.

وی گفت: شهدا خداشناس بودند و به همین دلیل عاشق خداشدند و با خدا معامله کردند وهمه ما باید وظیفه ای که در قبال شهدا داریم انجام دهیم.

وی خواسته شهدا از دانش آموزان را ادامه راه شهدا خواند واظهارداشت: خواسته شهدا ادامه راه آن هاست ومسئولیت در قبال انقلاب اسلامی و پاسداری از خون شهدا از خواسته دیگرشهداست.

حجت الاسلام درخشان جنگ نرم دشمن را بسیار خطرناک تر از جنگ سخت دانست وگفت: دشمن با جنگ نرم وتهاجم فرهنگی اعتقادات جوانان ونوجوانان ما مورد هدف قرارداده وباید با امام شناسی، جهاد علمی وبصیرت دینی وسیاسی خود را از این ترفند مصون بداریم.

وصیت نامه شهدا باید برای ما درس زندگی باشد

یکی از یادگاران هشت سال دفاع مقدس از شهرستان دیر گفت: وقتی وصیت نامه شهدا می بینیم همه از دشمن شناسی، بصیرت وپیروی از امام و ولایت فقیه دیده می شود که باید برای ما درس باشد.

غلامرضا فخرایی افزود: اخلاص در کار وبصیرت از ویژگی بارز شهید دانش آموزعلی هوشیار بود که بارها در سنگر از ایشان دیده می شد.

این جانباز هشت سال دفاع مقدس خاطراتی از جبهه های جنگ برای حاضران در این مراسم بیان کرد.

یادواره شهدا بهترین کار برای انتقال فرهنگ شهادت و ایثار است

مدیر هنرستان فنی شهدای غزه شهید امینی و دبیر این یادواره گفت: یادواره شهدا بهترین کار برای انتقال فرهنگ شهادت وایثاربه نسل امروزی می باشد.

مختاربحرینی افزود: شهادت در راه خدا برای همه افتخاراست و ملتی که شهادت را بپذیرفته همیشه پیروز خواهدشد.

توجه به فرهنگ ایثار و شهادت در اولویت اصلی کار مسئولان باشد

سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان دیر نیز در این آئین با اشاره به اهمیت و جایگاه شهدا گفت: توجه به فرهنگ ایثار و شهادت در اولویت اصلی کار مسئولان باشد.

سید عبدالعلی موسوی کراماتی بر لزوم نهادیه شدن فرهنگ شهادت تاکید کرد و افزود: فرهنگ ایثار و شهادت با برگزاری یادواره‌های شهدا در جامعه نهادینه می‌شود.

وی ادامه داد: شهید دانش آموز علی هوشیار در عملیات والفجر8 به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان دیر افزود: شهرستان دیر 115شهید در دوران دفاع مقدس تقدیم انقلاب و میهن كرده است که از این تعداد25 دانش آموز شهید است.

دراین یادواره، قرائت وصیت نامه وزندگی نامه شهید، کلیب تصاویرشهدا، برنامه تئاتر خلقت تا شهادت، خاطره گویی و اهدای هدایایی به خانواده شهید از برنامه ها بود