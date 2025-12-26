یادواره شهدای دانش آموز در میناب برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رضا ترابی فرمانده سابق سپاه امام سجاد علیه السلام هرمزگان و همرزم شهید علی دهبانفرد گفت: بسیج دانش آموزی یکی از اقشاری است که در هر دو جنگ تحمیلی، دین خود را ادا کردند.

سردار رضا ترابی افزود: دانش آموزانی که به جای قلم، سلاح به دست گرفتند و با خون خود درب همه مدارس را باز کردند.

وی گفت: در دفاع مقدس اول ،۳۶ هزار ستاره پرفروغ در کشور از پشت میزها به شهادت رسیدند و در جنگ ۱۲ روزه هم قریب به ۳۴ نفر دانش آموزان به شهادت رسیدند.

این رزمنده هشت سال دفاع مقدس افزود: امروز هرچه داریم از برکت خون شهداست و باید قدردان خانواده شهدا باشیم.

در پایان از خانواده این دو شهید قدردانی شد.