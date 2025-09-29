ائمه جمعه با مادران شهدای روحانیت شهرستان دیر دیدار کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید علی حسینی امام جمعه دیر عصر دوشنبه در دیدار با مادران شهیدان روحانیت شهرستان دیر اظهار داشت: رزمندگان و شهدا در طول دوران هشت ساله دفاع مقدس برای دفاع از آب و خاک و کیان اسلام جانفشانی و ایثار کردند.
وی افزود: ما وظیفه خود دانستیم تا به دیدار خانواده معظم شهدا برسیم و قدردان زحمات آنان باشیم. امنیت امروز کشور در سایه مجاهدتها و رشادتهای این عزیزان در دوران دفاع مقدس به دست آمده است.
حسینی همچنین تأکید کرد: امیدواریم خداوند به ما توفیق پاسداری از وصایای شهدا را عنایت کند و به عهد خود در پاسداری از ولایت و ارزشهای اسلامی وفادار بمانیم.
آرزوی مادر شهید برای ظهور امام زمان (عج)
در این دیدار، مادر شهید حجتالاسلام مهدی اندرواژ نیز با تقدیر از حضور مسئولان، گفت: قدم شما مسئولین برای ما رحمت است و زمانی که شما به منزل ما میآیید، احساس میکنم خود شهید آمده است.
وی با بیان اینکه همه علامتها برای ظهور آمده است، آرزو کرد: امیدوارم زیر سایه امام خامنهای، این کشور به زودی به دست صاحب اصلیاش، امام زمان (عج) سپرده شود و توفیق داشته باشیم که در رکاب ایشان باشیم.
در پایان این دیدار، جابر خیراندیش، برادر شهید، ضمن ابراز خرسندی از این دیدار، بر لزوم برگزاری برنامههای فرهنگی جذاب برای دانشآموزان با هدف تبیین ارزشهای دفاع مقدس تأکید کرد و بیان داشت: برنامههای برگزار شده در هفته دفاع مقدس ارزشمند است.
