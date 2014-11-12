هکرهای ناشناس تل آویو را تهدید به حمله کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالیم پست، گروه هکرهای ناشناس که در ماه ها و سال های گذشته نیز به رایانه های اسرائیل در نهادهای مختلف حمله کره بود، بار دیگر تهدید کرد که اقدام به حمله سایبری علیه اسرائیل می کند.

این هشدار گروه هکرهای ناشناس در واکنش به حمله رژیم صهیونیستی به مسجد الاقصی صادر شده است.

این گروه پیشتر حملاتی را علیه رسانه ها و بانک های اسرائیل انجام داده بود و در هشدار جدید خود تهدید به حمله به سایت های نظامی رژیم صهیونیستی کرده است.

این در حالی است که سرهنگ "رامی افراتی" از مقامات ارشد امنیت سایبر دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی امروز چهارشنبه اعلام کرده که این رژیم آماده واکنش به هر گونه تهدیدهای سایبری از سوی دشمنان است.