سرهنگ قادر کريمي در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح ويژه پليس پايتخت براي نظارت بر ترافيک شب عيد و خريدهاي نوروزي اظهارداشت: گشتهاي پليس در معابر اصلي، بزرگراهها و... در اسفند ماه به ویژه در روزهاي پايانی سال افزايش می یابد. همه ساله از ابتداي اسفند به علت خريدهاي نوروزي، گشتهاي انتظامي از مراکز تجاری و غيره مراقبت بيشتري می کنند. همچنين حجم نيروهاي پليس افزايش یافته به گونه اي که مردم در مراکز خريد به خصوص بازار بزرگ تهران، حضور آنها را احساس می کنند.

معاون هماهنگ کننده پلیس تهران به تمهيدات نوروزي پليس در مترو اشاره کرد و افزود: اين پليس، امور انتظامي و امنيتي را در اين شهر زيرزميني پيگيري کرده تا از جرايمي همچون سرقت و جيب بري پيشگيري کنند.

کريمي همچنين به تعامل و هماهنگي پليس پايتخت با اصناف ارزاق عمومي به منظور رعايت حال مردم در خريدهاي نوروزي اشاره کرد و از شهروندان خواست در صورت بروز مشکل هنگام خريدهاي نوروي با پليس 110 يا اتحاديه اصناف مرتبط تماس گرفته و مشکلات خود را پيگيري کنند.

معاون هماهنگ کننده پلیس تهران در خصوص تمهیدات پلیس برای تسهیل ترافیک گفت: ماموران پلیس برای روانسازی بار ترافیک در سطح شهر مستقر شده و در چند شیفت ویژه تا زمان پایان خرید شهروندان در خیابان ها حضور دارند.

کريمي از حضور پررنگ پليسهاي تخصصي پايتخت از نيمه اسفندماه تا پايان سال خبر داد و افزود: تلاش مي کنيم با افزايش حضور ماموران پليس به صورت محسوس و نامحسوس در سطح شهر به ویژه مراکز خريد و نمايشگاه ها به منظور پيشگيري از جرايمي مانند سرقت و جيب بري، شهروندان با خيال آسوده خريدهاي نوروزي را انجام دهند.