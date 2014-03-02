به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال چلسی شب گذشته با هت تریک "آندره شورله" موفق شد در زمین فولام به برتری برسد. شورله در نیمه دوم ظرف 16 دقیقه سه گل برای آبی پوشان لندنی به ثمر رساند.

"ژوزه مورینیو" در نشست خبری پایان بازی اظهار داشت: بین دو نیمه هیچ چیز نگفتم، هیچ چیز. حتی یک کلمه. من آمدم تو و رفتم بیرون. نمی‌دانم که آیا شخص دیگری با بازیکنان صحبت کرده است. من آن موقع داخل رختکن نبودم. نیمه دوم یک واکنش خوب به بازی بدمان بود.

سرمربی چلسی افزود: نیمه دوم یکی از بهترین نمایش‌های فصل ما بود. ما به خوبی توپ را گرداندیم. مهم‌ترین چیز امتیاز است. اینکه ما از من سیتی در موقعیت بالاتری قرار داریم، قلابی است. آنها چنانچه دو بازی عقب افتاده‌شان را ببرند بالای ما قرار می‌گیرند.