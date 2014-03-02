به گزارش خبرنگار مهر، حسین عاشوری در مراسم افتتاحیه نشست‌های چهارگانه اکو در تهران با اشاره به اینکه راه آهن جمهوری اسلامی با اتصال بنادر جنوبی بندر عباس و بندر امام خمینی و در شمال به بندر امیرآباد و بندر ترکمن و همچنین اتصال به 7 نقطه مرزی دارای موقعیتی مناسب در کریدورهای بین المللی است، گفت: در حال حاضر کریدورهای ترانزیتی متعددی در مسیرهای شمالی، جنوبی و شرقی، غربی برای اتصال آسیا به اروپا از ایران عبور می کنند که برای این منظور پروژه های متعددی را در دست اجرا داریم.

وی افزود: اتصال ریلی ایران و جمهوری آذربایجان به طول 372 کیلومتر یکی از این پروژه ها است که برای اتصال با راه آهن این کشور، دو محور را در دست اجرا داریم.

معاون بهره برداری و سیر و حرکت شرکت راه آهن تصریح کرد: محور اول قزوین- رشت به طول 205 کیلومتر است که با تامین مالی در آینده ای نزدیک افتتاح می شود، همچنین مطالعات محور رشت- آستارا هم به طول 167 کیلومتر به پایان رسیده که این پروژه هم در راستای کریدور شمال جنوب و اتصال شمال اروپا به کشورهای جنوب شرق آسیا از طریق ایران است.

عاشوری با بیان اینکه اتصال ریلی ایران-ترکمنستان- قزاقستان به طول 926 کیلومتر از دیگر پروژه های شرکت راه آهن است، گفت: این پروژه 700 کیلومتر آن در خاک ترکمنستان، حدود 82 کیلومتر در کشور ایران و 144 کیلومتر در خاک قزاقستان است که احداث این مسیر در راستای کریدور شمال- جنوب در شرق دریای خزر انجام می گیرد.

وی با اشاره به اینکه مسیر گرگان- اینچه برون در خرداد 92 بخش مربوط به ایران تکمیل شد، گفت: قزاقستان هم ساخت مسیر ریلی داخل کشور خود را به پایان رسانده است و محور ریلی اترک – برکت هم در دست ساخت قرار دارد و طبق اعلام راه آهن ترکمنستان در سپتامبر سال 2014 تکمیل می شود.

معاون شرکت راه آهن تصریح کرد: البته در حال حاضر از طریق مرز سرخس ارتباط ریلی با ترکمنستان برقرار است و در 2 سال گذشته ظرفیت این ایستگاه با تجهیز امکانات و خطوط ریلی جدید از 3.5 میلیون تن به 7 میلیون تن برسد.

وی با اشاره به اتصال ریلی بین ایران و افغانستان، اظهار داشت: این مسیر ریلی به طول 191 کیلومتر است که دو قطعه از این مسیر در خاک ایران و دو قطعه در خاک افغانستان قرار دارد.

معاون شرکت راه آهن افزود: زیرسازی خط آهن در خاک ایران تکمیل و روسازی آن هم رو به اتمام است، همچنین در خاک افغانستان هم زیرسازی قطعه سوم توسط ایران به پایان رسیده است و قطعه چهارم هم پس از تامین مالی پروژه از سوی دولت افغانستان توسط ایران احداث می شود.

عاشوری خاطرنشان کرد: در افغانستان گسستگی مسیر مزارشریف به هرات هم به طول 800 کیلومتر در حال بررسی است که مطالعات 220 کیلومتر حدفاصل مزارشریف تا اندخوی به مناقصه گذاشته شده است.

وی با اشاره به اینکه این مسیر در راستای تکمیل کریدور جدید ریلی چین- قرقیزستان- تاجیکستان- افغانستان- ایران به اجرا می رسد، گفت: این مسیر توسط سازمان اکو در حال پیگیری است و سبب دسترسی کشورهای چین- آسیای میانه – افغانستان- ایران و اروپا به بازارهای یکدیگر می شود.

عاشوری به اتصال ریلی ایران- عراق در قالب دو طرح کوتاه مدت خرمشهر- بصره اشاره کرد و گفت: این اتصال به طول 51 کیلومتر و بلندمدت اراک- کرمانشاه- خسروی به طول 536 کیلومتر دنبال می شود.

وی افزود: در مورد طرح اول ساخت مسیر ریلی خرمشهر- شلمچه به طول 16 کیلومتر در قسمت ایران به پایان رسیده و تحت بهره برداری است و مطالعات مسیر در قسمت عراق به طول 35 کیلومتر نهایی شده است.

معاون شرکت راه آهن تصریح کرد: قطعه اراک – ملایر به طول 90 کیلومتر در سال 90 افتتاح شده و مطالعات مسیر کرمانشاه- خسروی هم به اتمام رسیده است و در آینده کار اجرایی آن آغاز خواهد شد.

وی به اتصال ریلی ایران و پاکستان و راه اندازی قطار ITI اشاره کرد و گفت: پس از افتتاح مسیر کرمان- زاهدان در سال 88 قطار کانتینری ITI عملیاتی و راه اندازی شد و 24 قطار اکو در این مسیر تردد داشته اند.

عاشوری با اشاره به محور دو خطه میانه-بستان آباد- تبریز به طور 205 کیلومتر، اظهارداشت: این محور در دست ساخت است و هدف عمده آن کاهش حدود 100 کیلومتر از مسیر موجود میانه- تبریز خواهد بود که این امر منجر به بهبود و ارتقای جذابیت سیستم ریلی موجود در برابر مسیر جاده ای می شود.

معاون شرکت راه آهن تصریح کرد: برقی کردن محور ریلی تهران- مشهد به طول 926 کیلومتر به روشBOT توسط کنسرسیومی از شرکت های داخلی مراحل اجرایی را می گذراند که با اجرای این طرح زمان سیر قطار 6 ساعت خواهد بود و پیش بینی حمل بار به 10 میلیون تن و حمل مسافر به 40 میلیون نفر می رسد.

عاشوری برقی کردن محور تبریز- آذرشهر به طول 46 کیلومتر را اولین پروژه مشترک همکاری بین راه آهن های ایران و روسیه عنوان کرد و گفت: این راه آهن هم در اکتبر 2012 با حضور روسای دو راه آهن ایران و روسیه افتتاح شد.

وی با بیان اینکه تعداد لکوموتیوهای ایران بالغ بر 600 دستگاه در گردش است و 74 دستگاه هم از سوی بخش خصوصی بهره برداری می شود، خاطرنشان مرد: در سال 2013 راه آهن ایران 27 میلیون مسافر و 34 میلیون تن جابه جایی بار را انجام داده است.

عاشوری تعداد واگن‌های مسافری را 2 هزار و 70 دستگاه اعلام کرد و گفت: از 22 هزار واگن باری موجود 100 درصد به بخش غیردولتی واگذار شده و تمامی واگن های مسافری هم در اختیار بخش خصوصی است.

وی با اشاره به توجه دولت جدید ایران به توسعه حمل و نقل ریلی اظهار داشت: در سال 2014 بودجه راه آهن ایران 300 درصد افزایش یافته است که امیدواریم با ادامه این رویکرد شاهد تحول در حمل و نقل ریلی باشیم.

عاشوری با اشاره به اینکه منطقه اکو جمعیتی بالغ بر 450 میلیون نفر و بیش از 7 میلیون کیلومتر را مساحت را پوشش داده است، گفت: این منطقه با داشتن 56 هزار کیلومتر خط و قرار داشتن در کریدورهای شمال، جنوب و شرق، غرب یکی از نویدبخش ترین سازمان های منطقه ای به شمار می رود.

معاون شرکت راه آهن تصریح کرد: میزان بار حمل شده در منطقه اکو به 460 میلیون تن و تعداد مسافر حمل شده به 230 میلیون نفر رسیده است که در بخش بار قزاقستان، ازبکستان و ایران و در بخش مسافری ترکیه، پاکستان و ایران بیشترین سهم را داشته اند.