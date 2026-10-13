مدیر آبفا جوانرود: آب ۹ روستا پس از ۱۱ ساعت وصل شد

کیکاوس عزیزی‌نسب در گفتگو با خبرنگار مهر، از برقراری دوباره آب شرب ۹ روستای پروژه خانم‌آباد جوانرود پس از ۱۱ ساعت تلاش نیروهای عملیاتی خبر داد.

وی اظهار کرد: سرقت کابل برق ایستگاه پمپاژ تپه‌بور باعث قطع آب شرب تعدادی از روستاهای این محدوده شد و روند تأمین آب ساکنان را با اختلال مواجه کرد.

عزیزی‌نسب با اشاره به روستاهای متأثر از این حادثه افزود: تپه‌بور، خوشمکان، خانم‌آباد، چشمه‌سفید، ترکه علیا و سفلی، محمودآباد و کانی‌گل علیا و سفلی از جمله روستاهایی بودند که با قطعی آب روبه‌رو شدند.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان جوانرود ادامه داد: نیروهای عملیاتی آبفا بلافاصله برای رفع مشکل وارد عمل شدند و پس از ۱۱ ساعت تلاش مستمر، با نصب کابل برق جدید، اختلال ایجادشده برطرف شد.

وی تأکید کرد: با پایان عملیات تعمیر و نصب کابل، تأمین آب شرب این روستاها از سر گرفته شد و پایداری شبکه آب‌رسانی مجدداً برقرار شد.

عزیزی‌نسب در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک در تأسیسات آب‌رسانی، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۲ شرکت آب و فاضلاب یا شماره ۱۱۰ پلیس اطلاع دهند.