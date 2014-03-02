به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یدیعوت آحارونت چاپ رژیم صهیونیستی، سفارتخانه های رژیم اسرائیل در کشورهای مختلف جهان به حال آماده باش درآمد. این اقدام پس از آن صورت می گیرد که حزب الله اعلام کرد که آماده پاسخگویی به تجاوزات رژیم صهیونیستی است.

شیخ نعیم قاسم معاون دبیر کل حزب الله لبنان شب گذشته در سخنانی اعلام کرد که این جنبش آمادگی مقابله با تجاوزات رژیم صهیونیستی را دارد و مبارزه با این رژیم یک مبارزه عای نیست و حق لبنان در هر شرایط و زمانی محسوب می شود.

عصر روز دوشنبه 24 فوریه(پنجم اسفندماه) جنگنده های رژیم صهیونیستی مرکز حزب الله را در نزدیکی مرز لبنان با سوریه در نزدیکی منطقه جنتا در البقاع هدف قرار دادند. حزب الله در پی این تجاوز در بیانیه ای اعلام کرد که این حمله بدون واکنش نخواهد ماند و مقاومت در زمان و مکان مناسب و با بازار مناسب واکنش نشان خواهد داد.