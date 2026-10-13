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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۸:۵۹

«کشت قراردادی چغندرقند» راهبرد محوری تولید در خوزستان است

«کشت قراردادی چغندرقند» راهبرد محوری تولید در خوزستان است

اهواز - معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با بیان اینکه کشت قراردادی راهبرد اصلی تولید محصول است بر لزوم پایبندی به الگوی کشت در اراضی کشاورزی استان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس ساکی صبح امروز سه‌شنبه در جلسه کارگروه تخصصی چغندرقند استان که با حضور مدیرکل محصولات صنعتی وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، اظهار کرد: کشت قراردادی به عنوان راهبرد اصلی تولید چغندرقند پاییزه در دستور کار قرار گرفته است و تمامی بهره‌برداران باید به تعهدات خود در این قراردادها پایبند باشند.

وی افزود: تمامی کشاورزان موظف هستند ضمن پایبندی کامل به الگوی کشت ابلاغی، اطلاعات اراضی خود را به صورت دقیق در سامانه‌های پهنه‌بندی جهاد کشاورزی ثبت کنند تا امکان برنامه‌ریزی دقیق برای تأمین نهاده‌ها فراهم شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان بر توزیع جغرافیایی متوازن کشت در شهرستان‌ها تأکید کرد و توضیح داد: این اقدام با هدف جلوگیری از شیوع آفات و بیماری‌های گیاهی و همچنین رعایت اصول تناوب زراعی در مزارع استان انجام می‌شود.

ساکی در خصوص افق تولید این محصول در استان گفت: هدف‌گذاری کلان خوزستان برای کشت چغندرقند پاییزه در برنامه هفتم توسعه، حدود ۶۰ تا ۶۵ هزار هکتار تعیین شده است که تحقق این هدف نیازمند هماهنگی میان‌بخشی و مدیریت دقیق منابع است.

وی تصریح کرد: با توجه به رقابت چغندرقند با سایر محصولات زراعی نظیر گندم و کلزا، افزایش بهره‌وری و تأمین به‌موقع نهاده‌های کشاورزی به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی سازمان در فصل کاشت پیش رو مد نظر قرار دارد.

کد مطلب 6976233

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