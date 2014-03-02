به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا خدری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران به تشریح برنامه‌های و عملکرد حوزه‌های علمیه استان بوشهر پرداخت و اظهار داشت: کارهای بسیار خوبی در زمینه بهبود وضعیت سخت‌افزاری حوزه‌های علمیه استان بوشهر پس از راه‌اندازی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: هر چند در گذشته اقدامات چندانی در این راستا صورت نگرفته بود و محدودیت‌هایی در زمینه زیربنایی داشتیم ولی همه تلاش خود را برای افزایش زیربناها و تجهیز سخت‌افزاری به کار گرفتیم و شرایط مطلوب‌تری را شاهد هستیم.

کمبود فضاهای آموزشی، زیربنایی و اسکانی حوزه‌های علمیه

مدیر حوزه‌های علمیه استان بوشهر ادامه داد: کمبود فضاهای آموزشی، زیربنایی و اسکانی از مهمترین مشکلات حوزه‌های علمیه استا نبوشهر است که طی 30 سال اخیر مورد غفلت بوده است.

وی با اشاره به اهمیت تقویت زیربناها و امکانات سخت‌افزاری مدارس علمیه، تصریح کرد: تقویت سخت افزاری و زیربنایی حوزه های علمیه نقش بسیار مهمی در جلوگیری از هجرت طلبه‌ها به دیگر حوزه‌ها و حضور اساتید ممتاز داشته باشد.

خدری با بیان اینکه شهر بوشهر 50 مسجد بدون روحانی دارد، تاکید کرد: با وجود تربیت روحانیان متعدد در استان بوشهر باز هم شاهد کمبود روحانی و مبلغ هستیم و در برخی از مساجد افراد غیر روحانی امام جماعت هستند.

وی از با اشاره به آغاز ثبت نام در حوزه‌های علمیه که تا 25 اسفند نیز ادامه دارد، خاطرنشان ساخت: در استان بوشهر هفت مدرسه علمیه شامل دو مدرسه کوتاه مدت سفیران هدایت و پنج مدرسه بلند مدت فعالیت دارند.

راه‌اندازی مدرسه علمیه امام صادق (ع) شهر گناوه در آینده نزدیک

مدیر حوزه‌های علمیه استان بوشهر گفت: مدارس علمیه بلندمدت استان بوشهر شامل مدارس علمیه امام خمینی (ره) بوشهر، 14 معصوم(ع) برازجان، علی ابن ابی طالب (ع) کنگان، مهدی موعود(عج) دیر و پیامبراعظم(ص) خورموج است و مدرسه علمیه المهدی(عج) خورموج و مدرسه علمیه امام حسن مجتبی(ع) برازجان کوتاه مدت هستند.

وی با اشاره به راه‌اندازی مدرسه علمیه امام صادق (ع) شهر گناوه در آینده نزدیک، اظهار داشت: ساختمان جدید مدرسه علمیه امام علی ابن ابی طالب (ع) کنگان نیز به زودی افتتاح می‌شود.

خدری از فعالیت‌های دینی و تربیتی روحانیون در 11 مدرسه امین بوشهر، تاکید کرد: در مدارس علمیه بلند و کوتاه مدت استان بیش از 100 استاد مشغول به تدریس هستند.