به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سورنا ستاری در بیست و هفتمین جشنواره بین المللی خوارزمی برگزیدگان جشنواره های علمی چون خوارزمی را از اعضای بنیاد ملی نخبگان دانست و افزود: برای این گروه مکانیزم های حمایتی خاصی در نظر گرفته شده است که از آن جمله می توان به حمایت مالی از این محققان برای توسعه ایده های آنها اشاره کرد.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در این باره توضیح داد: به منظور حمایت از این دسته از نخبگان کریدورهای تجاری سازی در پارک فناوری پردیس مستقر در تهران، شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان و در تبریز ایجاد شده است که این کریدورها با تایید مراجع ذیصلاح به هر میزان که لازم باشد از این مخترعان حمایت مالی می کنند.

وی صدور ضمانت نامه های مالی را از دیگر حمایت های این کریدور نام برد و ادامه داد: برای این منظور بودجه های کافی در اختیار این کریدورها قرار داده شده است.

ستاری با تاکید بر اینکه حمایت تنها اختصاص منابع مالی نیست، خاطرنشان کرد: در این راستا نیاز به اصلاح قوانین و بازار داریم که این امر در گرو همکاری های موثر با دستگاههای مختلف است.

رئیس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به توافقات اخیر این معاونت با وزارت بهداشت، یادآور شد: بر اساس این توافق 60 نفر از فارغ التحصیلان برتر دوره های پزشکی مورد حمایت این طرح قرار داده می شوند که این دسته از فارغ التحصیلان برای گذراندن دوره یک تا دو ساله به خارج از کشور می روند ولی مجددا به کشور باز می گردند.

ستاری با بیان اینکه این توافق در راستای تجاری سازی دستاوردهای حوزه پزشکی اجرایی می شود، ادامه داد: در این زمینه به دنبال ایجاد بیمارستان های تخصصی هستیم تا محققان این حوزه بتوانند دستاوردهای خود را به تجاری سازی نزدیک کنند که این برنامه نیز در دستور کار معاونت علمی قرار گرفته است.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با تاکید بر ارائه راهکارهایی برای جلوگیری خروج نخبگان از کشور اضافه کرد: سال آینده برنامه هایی داریم تا برای بخش عمده ای از فارغ التحصیلان برتر دانشگاهها ایجاد شغل های دانش بنیان کنیم و آمادگی لازم برای حمایت از کلیه برگزیدگان جشنواره های علمی نیز داریم.