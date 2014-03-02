به گزارش خبرنگار مهر، جواد نکونام در نشست خبری پیش از بازی تیم های ملی ایران و کویت در پاسخ به این سوال که دیدارهای تدارکاتی در نظر گرفته شده برای تیم ملی تا چه حد محک خوبی برای این تیم در راه جام جهانی خواهد بود، بیان کرد: تا حالا هر بازی که تحت عنوان رسمی و دوستانه داشتیم یک درس و تجربه خوبی برای ما بوده است. حالا به مرحله‌ای رسیده ایم که باید تمرکزمان روی تیم ملی باشد.

وی افزود: هر اردویی می‌تواند اعتماد به نفس بازیکنان را بیشتر کند. در شروع جام جهانی اولین بازی مهمترین دیدار ما خواهد بود و می‌تواند سرنوشت فوتبال کشورمان را رقم بزند. ما باید سخت تلاش کنیم تا در جام جهانی سربلند باشیم.

کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران در پایان صحبت هایش به اتفاقی که برای آندرانیک تیموریان رخ داد و باعث مصدومیت او از ناحیه دست شد اشاره کرد و گفت: متاسفانه ما در این دیدار تیموریان را در اختیار نخواهیم داشت. او هم یک بازیکن خوب و هم یک دوست بسیار خوب برای ماست. امیدوارم هرچه زودتر بهبودی اش را بدست آورد و دوباره کنار تیم ملی باشد.