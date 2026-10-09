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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۷

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به پرونده مسکن ایثارگران برازجان ورود کرد

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به پرونده مسکن ایثارگران برازجان ورود کرد

بوشهر - رئیس و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در سفر به شهرستان دشتستان، آخرین وضعیت پروژه مسکن ایثارگران برازجان را بررسی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی عصر جمعه به دعوت نماینده مردم دشتستان در مجلس، به این شهرستان سفر کردند و در بازدید از پروژه مسکن ایثارگران برازجان، در جریان آخرین وضعیت اجرا و مشکلات پیش‌روی آن قرار گرفتند.

این پروژه طی سال‌های اخیر با مشکلات و چالش‌های متعددی مواجه بوده و تأخیر در تکمیل و تحویل واحدها، موجب تداوم بلاتکلیفی مالکان شده است؛ موضوعی که در جریان این بازدید مورد بررسی اعضای کمیسیون اصل ۹۰ قرار گرفت.

در این بازدید، تعدادی از مالکان پروژه نیز با تشریح مشکلات و مطالبات خود، خواستار رسیدگی سریع‌تر مسئولان و اتخاذ تصمیم‌های عملی برای رفع موانع و تعیین تکلیف وضعیت واحدهای مسکونی شدند.

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به پرونده مسکن ایثارگران برازجان ورود کرد

نماینده مردم دشتستان در مجلس، استاندار بوشهر، فرماندار دشتستان، دادستان دشتستان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی نیز در این بازدید حضور داشتند.

بررسی میدانی وضعیت پروژه و طرح مستقیم مشکلات از سوی مالکان، در شرایطی انجام شد که تعیین تکلیف این طرح و تسریع در تکمیل و تحویل واحدها، از مطالبات اصلی متقاضیان به شمار می‌رود.

کد مطلب 6972656

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