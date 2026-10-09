به گزارش خبرنگار مهر، عیسی قاسمی طوسی عصر جمعه در همایش نکوداشت امیر پازواری در بخش رودبست بابلسر، با قدردانی از برگزارکنندگان این مراسم، بر اهمیت حفظ هویت تاریخی، فرهنگی و ملی ایران تأکید کرد.

وی با اشاره به پیشینه تمدنی ایران و اهمیت پاسداری از هویت ملی اظهار کرد: دشمنان با وجود برخورداری از پیشینه‌های تمدنی، در پی تأثیرگذاری بر ایران عزیز هستند، اما ملت ایران با تکیه بر تاریخ، فرهنگ و هویت ریشه‌دار خود، همواره از ارزش‌های ملی و سرزمین خود دفاع کرده است.

معاون استاندار مازندران همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره سرداران و شهدایی که در دوران هشت سال دفاع مقدس و در جنگ‌های اخیر جان خود را در راه دفاع از کشور فدا کردند، بر ضرورت زنده نگه‌داشتن یاد و آرمان‌های آنان تأکید کرد.

قاسمی طوسی با اشاره به اهمیت همدلی و مسئولیت‌پذیری در مسیر خدمت به کشور، برای سلامتی مقام معظم رهبری و توفیق کارگزاران نظام جمهوری اسلامی در خدمت به مردم دعا کرد و گفت: خدمت صادقانه به مردم و کشور باید سرلوحه فعالیت مسئولان قرار گیرد و کسانی که در مسیر منافع ملی و مصالح کشور حرکت نمی‌کنند، در برابر عملکرد خود پاسخگو خواهند بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر ضرورت انتقال میراث فرهنگی امیر پازواری به نسل جوان، خاطرنشان کرد: باید زمینه آشنایی جوانان با مفاخر و سرمایه‌های فرهنگی مازندران فراهم شود تا این میراث ارزشمند در گذر زمان حفظ شده و از نسلی به نسل دیگر انتقال یابد.

معاون استاندار مازندران در پایان، ضمن قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری همایش نکوداشت امیر پازواری در بخش رودبست بابلسر، تلاش برگزارکنندگان برای پاسداشت فرهنگ و هویت بومی را شایسته تقدیر دانست و از عوامل برگزاری این برنامه فرهنگی قدردانی کرد.