به گزارش خبرنگار مهر، حسن سعدالدین صبح یکشنبه در نشست مشترک کمیته های ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان سمنان بر مشاركت و همكاري دستگاه هاي اجرايي در فراهم ساختن تسهيلات لازم برای استقبال از مسافران نوروزی تاكيد كرد.

وی عبور بیش از 20 میلیون مسافر از جاده های استان سمنان را نیاز به تدوین و برنامه ریزی مناسبی دانست تا بخشی از نیازهای منطقه در رونق اقتصادی بر اساس شاخصه های توسعه شهرستان، بخش گردشگری و صنعت و آموزش عالی را تامین کند.

شیوه های مختلف اطلاع رسانی سریع ودقیق به مسافران ورودی در شهر سمنان

فرماندار شهرستان سمنان بر اطلاع رسانی سریع و دقیق به مسافران ورودی به شیوه های مختلف تاکید کرد و گفت: تیم های سیار اطلاع رسانی شامل دوچرخه سواران با همراه داشتن پلاکادر راهنمای مسافر با هماهنگی اداره ورزش و جوانان شهرستان، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای اولین بار در سمنان برای راهنمایی مسافران فعال می شوند.

سعدالدین ایجاد خاطره خوش از شهر سمنان را برای مسافران و زائران هدف اصلی ستاد دانست و اظهار داشت: با هماهنگی اداره فرهنگ و ارشاد و توزیع فرم های مخصوص خاطره نویسی از مسافران در ایام تعطیلات نوروزی به بهترین خاطره ها هدایا و بسته های فرهنگی اهدا می شود.

وي گفت: بايد شرايط لازم براي پذيرايي از مسافران و نيز ايجاد زمينه توقف آنها براي استفاده از قابليت ها و توانمندي هاي اين شهرستان فراهم شود.

سفرهای نوروزی فرصتی برای شناساندن فرهنگ بومی

رئیس ستاد دائمی تسهیلات سفر شهرستان سمنان با تاكيد بر معرفي جاذبه هاي گردشگري و تاريخي سمنان به افزايش تقاضاي مردم براي تامين نيازهاي شب عيد در ايام پاياني سال اشاره كرد و گفت: دستگاه هاي اجرايي بايد نسبت به نظارت بويژه بر مراكز عرضه مستقيم تلاش کنند و با افزايش قيمت ها برخورد كنند.

سعدالدین گفت:خاطره ای خوش و توام با آرامش ره آورد اسکان مسافران نوروزی در ایام تعطیلات در سمنان است.

وی افزود: همانند سنوات گذشته تعامل و همکاری مناسبی بین دستگاه های متولی در ارائه خدمات به مسافران در سمنان وجود دارد و مدیران مرتبط با احساس مسئولیت در تکلیف اداری و شرعی نسبت به ارائه خدمات مناسب به مسافران اهتمام ویژه ای دارند.

سعدالدین تصریح کرد: تعطیلات و سفرهای نوروزی فرصتی برای شناساندن فرهنگ بومی و اصیل استان و شهرستان سمنان و معرفی توانمندی های موجود در بخش گردشگری و معرفی اماکن متبرکه (امامزاده یحیی(ع)، امامزاده علی ابن جعفر (ع)، امامزاده اشرف (ع) و بقعه پیغمبران)، صنایع دستی، اماکن تاریخی و سوغات سمنان است.

ارائه لیست اماکن اسکان به همراه کروکی به مسافران

فرماندار شهرستان سمنان گفت: لیست اماکن اسکان به همراه کروکی و اطلاعات مورد نیاز، لیست کشیک اصناف خدماتی و ... از طریق پایگاه های مستقر در ورودی و خروجی شهر به مسافران محترم ارائه می شود.

سعدالدین توجه به کوچکترین نیازهای مسافران عبوری را نشان از توجه و احساس مسئولیت مسئولان به مسافران دانست و گفت: دعای خیر مسافری که به هر دلیلی در مسیر مسافرت دچاره مشکلی می شود و با مدیرت صحیح و اسکان مشکلش از سوی متولیان حل می شود اجر و ثوابی دنیوی و اخروی خواهد داشت.

وی از آمادگی بالغ بر 500 کلاس درس، امامزاده ها، حسینه ها و سالن های ورزشی سمنان برای اسکان مسافران خبر داد و گفت: اجرای برنامه های فرهنگی ورزشی، دینی، مذهبی ازجمله برپایی خیمه های معرفت و نمایشگاه های ارائه صنایع دستی، سوغات سمنان و انجام باز یهای محلی بخشی از برنامه های ستاد در استقبال از مسافران نوروزی است.

سعدالدین از آمادگی کامل اکیپ های امداد و نجات و عوامل نظامی و انتظامی، بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و کشیک صنوف مرتبط در این شهرستان خبر داد و گفت: مردم و مسئولان شهرستان سمنان در انتظار ورود مسافران و زائران ثامن الحجج علی ابن موسی الرضا(ع) هستند.

در این نشست نظارت مستمر توسط اعضای ستاد و خدمات ارائه شده به مسافران، بازرسی روزانه از نحوه کشیک و خدمات دهی به مسافران، ارزیابی مشکلات موجود و گزارش اقدامات بطور روزانه به فرمانداری تاکید شد.