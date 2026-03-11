آمادگی جویبار برای اسکان اضطراری ۳۰۰۰ نفر از مسافران

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ایزدی با اشاره به تمهیدات در نظر گرفته شده برای مدیریت حضور مسافران در شهرستان جویبار اظهار کرد: نظارت دستگاه‌های مسئول در این شهرستان به‌صورت جدی در حال انجام است و بر اساس گزارش‌ها، روند خدمات‌رسانی و کیفیت ارائه خدمات رضایت‌بخش ارزیابی شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران افزود: در حال حاضر چندین مرکز برای اسکان اضطراری در سطح شهرستان پیش‌بینی شده که شامل حسینیه‌ها، مساجد، مدارس، سالن‌های ورزشی و همچنین کمپ‌های شهرداری در نوار ساحلی است و مجموعاً امکان اسکان حدود سه هزار نفر را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به همکاری فعالان حوزه گردشگری منطقه گفت: تأسیسات گردشگری از جمله واحدهای اقامتی و پذیرایی نیز آمادگی دارند تا با ارائه تخفیف‌های ویژه از مسافران و گردشگران پذیرایی کنند و حتی در برخی موارد هزینه رزروهای قبلی را به‌طور کامل بازگردانند.

ایزدی همچنین با اشاره به شرایط جغرافیایی خاص شهرستان جویبار تأکید کرد: بازدیدها و نظارت‌های میدانی توسط دستگاه‌های مسئول به صورت مستمر ادامه دارد تا خدمات‌رسانی به مسافران و شهروندان در بهترین شرایط انجام شود.