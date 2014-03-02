به گزارش خبرگزاري مهر، در این رقابت ها که از صبح امروز یکشنبه آغاز شده، در وزن 59 کیلوگرم حمید سوریان قهرمان المپیک لندن، به رغم سرماخوردگی شدید در نخستين میدان حضور خود پس از المپیک با چهار پیروزی مقابل حریفانی از گرجستان، ژاپن به دیدار فینال راه یافت.

در وزن 80 کیلوگرم حبیب اله اخلاقی با سه پیروزی برحریفانی از جمله پیتر باسکی قهرمان جام یادگار امام(ره) از مجارستان به دیدار فینال راه یافت. یوسف قادریان دیگر نماینده کشورمان نیز با کسب سه پیروزی به دیدار نهایی این وزن راه یافت تا فینال کاملا ایرانی در این وزن برگزار شود. فرشاد علیزاده در همین وزن در دور اول با شکست مقابل حریف ژاپنی از دور رقابت ها کنار رفت.

در وزن 71 کیلوگرم نيز محمد کریمی به گروه شانس مجدد راه یافت و وحید بابایی جعفری در همین وزن از دور رقابت ها کنار رفت.

تیم منتخب کشتی فرنگی ایران در روز نخست این رقابت ها توسط طالب نعمت پور صاحب مدال طلا شد، بشیرباباجان زاده و سعید عبدولی به مدال نقره دست یافتند و امید نوروزی صاحب مدال برنز شد.

