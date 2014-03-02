به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتدپرس در خبری فوی اعلام کرد : صدها مرد ناشناس مسلح مهمترین پایگاه نظامی شبه جزیره کریمه را محاصره کرده اند.

این خبر در حالی منتشر می شود که در روزهای گذشته خبرهای در مورد محاصره و اشغال مراکز مهم دولتی در کریمه از سوی افراد ناشناس منتشر شده بود.

در این میان شب گذشته "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهور روسیه، در گفتگو با "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا، به وی اعلام کرد که در صورت به خطر افتادن منافع مسکو در کریمه و شرق اوکراین روسیه دفاع از منافع را حق خود دانسته و دست به اقدام نظامی در این منطقه می زند.