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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۵

نتایج مسابقات قهرمانی کشتی باچوخه کشور در بجنورد مشخص شد

نتایج مسابقات قهرمانی کشتی باچوخه کشور در بجنورد مشخص شد

بجنورد- مسابقات قهرمانی کشتی باچوخه کشور با حضور ۲۲۰ ورزشکار از سراسر کشور در گود کشتی باچوخه دوبرار شهرداری بجنورد برگزار و برترین‌های چهار وزن مشخص شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قهرمانی کشتی باچوخه کشور روز ۱۷ مهرماه به میزبانی گود کشتی باچوخه دوبرار شهرداری بجنورد برگزار شد. این رقابت‌ها با حضور ۲۲۰ ورزشکار از سراسر کشور در چهار وزن ۷۴، ۸۴، ۹۶ و +۹۶ کیلوگرم انجام گرفت.

در وزن ۷۴ کیلوگرم، یوسف امیری از اسفراین مقام اول را کسب کرد، اصغر باغچقی از بجنورد دوم شد و امین جلالی‌فرد از بجنورد به مقام سوم رسید.

در وزن ۸۴ کیلوگرم، مجتبی علی‌اکبری از اسفراین قهرمان شد، ابراهیم برات‌زاده از بجنورد نایب‌قهرمان شد و میثم پردل از بجنورد مقام سوم را به دست آورد.

در وزن ۹۶ کیلوگرم، مصطفی اسکندری از قوچان اول شد، میلاد رضایی از قوچان دوم شد و مجید هودانلو از قوچان به مقام سوم رسید.

در وزن +۹۶ کیلوگرم نیز بهزاد اعتمادی قهرمان شد، رضا حسن‌زاده از شیروان نایب‌قهرمان شد و ابوالفضل ترابی از مشهد مقام سوم را کسب کرد.

در پایان این رقابت‌ها اعلام شد که از این پس هر ساله در تاریخ ۱۰ فروردین‌ماه، مسابقات کشتی باچوخه کشور در گود دوبرار شهرداری بجنورد برگزار خواهد شد؛ تصمیمی که می‌تواند این گود را به یکی از پایگاه‌های ثابت و معتبر کشتی باچوخه کشور تبدیل کند.

کد مطلب 6972657

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    نظرات

    • IR ۱۹:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۷
      0 0
      پاسخ
      در اصل کشتی روز 14فروردین هرسال در اسفراین برگذارمیشه

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