به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیداسمعیل حسینی مازندرانی عصر جمعه در مراسم سومین روز شهادت شهید امیرحسین قاسمی، از کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان بمپور استان سیستان و بلوچستان، بر ضرورت حفظ امنیت عمومی، مقابله با تروریسم و تداوم خدمت صادقانه به مردم تأکید کرد.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی در این مراسم، شهادت را عالی‌ترین جلوه ایثار و فداکاری در مسیر دفاع از ارزش‌ها و امنیت جامعه دانست و اظهار کرد: شهدا با نثار جان خود در راه حفاظت از جان و مال مردم، درس عزت، مسئولیت‌پذیری و وفاداری به میهن را به نسل‌های آینده می‌آموزند و یاد و راه آنان همواره در حافظه ملت ایران زنده خواهد ماند.

وی با اشاره به شهادت امیرحسین قاسمی در مسیر انجام وظیفه افزود: فداکاری این شهید والامقام، مسئولیت خدمتگزاران نظام اسلامی را در پاسداری از امنیت کشور دوچندان می‌کند.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران با اشاره به تقدیم ۱۴ هزار شهید از سوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، این آمار را بیانگر تعهد و فداکاری کارکنان انتظامی در مسیر برقراری نظم و امنیت دانست و تصریح کرد: پاسداشت خون شهدا با تداوم خدمت مسئولانه و بی‌وقفه به مردم محقق می‌شود.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی امنیت را از نیازهای اساسی جامعه و بستری برای پیشرفت و توسعه کشور برشمرد و گفت: امنیت پایدار زمانی شکل می‌گیرد که مردم در زندگی روزمره احساس آرامش و اطمینان داشته باشند و بتوانند در سایه نظم و قانون به فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بپردازند.

وی مشارکت مردم را در تقویت امنیت اجتماعی مهم ارزیابی کرد و افزود: نیروی انتظامی خود را خدمتگزار مردم می‌داند و حفظ امنیت عمومی، صیانت از حقوق شهروندان و برخورد قانونی با عوامل ناامنی را از مسئولیت‌های اصلی خود می‌شمارد.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران با محکوم کردن اقدامات تروریستی خاطرنشان کرد: گروه‌های تروریستی با هدف قرار دادن جان انسان‌های بی‌گناه و ایجاد رعب و ناامنی، آرامش عمومی و انسجام اجتماعی را هدف می‌گیرند؛ ازاین‌رو مقابله با این تهدیدها به هوشیاری، آمادگی عملیاتی، همکاری نهادهای مسئول و مشارکت آگاهانه مردم نیاز دارد.

وی تأکید کرد: نیروی انتظامی در مقابله با گروهک‌های تروریستی و مخلان امنیت قاطعانه عمل خواهد کرد و در این مسیر مماشات نخواهد داشت.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی همچنین با اشاره به مسئولیت نیروهای مسلح در دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مسیر دفاع از میهن و صیانت از امنیت مردم، تحت رهبری حضرت امام سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد.

این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهید امیرحسین قاسمی و تجدید عهد حاضران با آرمان‌های شهدا و مدافعان امنیت به پایان رسید.