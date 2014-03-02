به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی ظهر یکشنبه در مراسم بهره برداری از طرح های مخابراتی استان مرکزی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری پیرامون اقتصاد مقاومتی و ضرورت توجه مسئولین به این مهم افزود: مقام معظم رهبری با اعلام سیاستهای اقتصاد مقاومتی در 24 بند که 120 محور کلی از آن منشعب است نقشه راه روشنی را برای کشور تنظیم کرده اند.

وی از ایران به عنوان یک قدرت صاحب نام در خاورمیانه یاد کرد و گفت: با اقتصاد مقاومتی باید ایران را در کنار 25کشور منطقه صاحب دکترین اجتماعی، سیاسی، عدالت محور، دارای نرخ سرمایه گذاری و نرخ اشتغال بالا مطرح کرد.

آیت الله دری نجف آبادی با تاکید بر ضرورت مشخص شدن جایگاه ایران در چشم انداز 20 ساله کشور گفت: اگر تا قبل از اعلام سیاستهای اقتصاد مقاومتی برنامه های دستگاه اجرایی به صورت عادی دنبال می شد حال با اعلام این سیاستهای محدودیت شکن بستر تامین نیازهای کشور در حوزه های مختلف را فراهم کرد.

وی با تاکید بر ضرورت تداوم رو به رشد حوزه مخابراتی کشور گفت: مسئولان مخابرات کشور باید ارائه خدمات با بهترین کیفیت و کمترین هزینه را در دستور کار خود قرار دهند.

تامین امنیت لازم از مهمترین انتظاراتی است که همه از مخابرات کشور دارند

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: با توجه به این که تامین امنیت لازم از مهمترین انتظاراتی است که همه از مخابرات کشور دارند هوشیاری جدی در این حوزه و جلوگیری از شبکه های جاسوسی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

آیت الله دری نجف آبادی با بیان این که مخابرات ایران باید به صادر کننده تجهیزات مخابراتی دنیا تبدیل شود گفت: باید با قراردادهای حکیمانه و تجاری گامهای نخست را در این حوزه برداریم.

وی تاکید کرد: ما نباید در حوزه مخابراتی فقط مصرف کننده تجارب دنیا باشیم بلکه باید درمسیر خودکفایی صنعت مخابرات گام برداریم.

استان مرکزی رتبه نخست صنعت کشور به نسبت جمعیت را داراست

استاندار استان مرکزی نیز در این نشست از استان مرکزی به عنوان یکی از قطبهای صنعتی کشور یاد کرد و گفت: برخلاف آنچه از استان مرکزی به عنوان چهارمین قطب صنعتی کشور یاد می شود این استان به نسبت جمعیت برخوردار رتبه نخست را در حوزه صنعت کشور داراست.

محمد حسین مقیمی افزود: استان صنعتی مرکزی با توجه به گستردگی و تنوع صنعتی برخوردار نیازمند مخابراتی پیشرفته و مجهز به دانش روز است که در سایه تلاش مسئولین این بخش دور از دسترس نیست.

وی با بیان این که کارهای مخابرات یک کار زیرساختی است گفت:مخابرات از جمله بخشهای زیرساختی است که رشد و توسعه تمامی بخشهای کشور وابسته به آن بوده و برای دستیابی به اهداف بخشهای مختلف باید از مخابراتی پیشرفته برخوردار باشیم.

استاندار استان مرکزی در ادامه با بیان این که صنعت، دانشگاه ها و تمامی دستگاه های اجرایی کشور نیازمند مخابراتی کارآمد و روزآمد برای تامین نیازهای خود هستند گفت: افتتاح پروژه های جدید باید در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز برنامه چشم انداز و برنامه پنجم توسعه باشد.

استان مرکزی شرایط کافی برای تبدیل به یکی از مراکز مخابراتی 8 گانه کشور را دارد

نماینده مردم اراک و کمیجان در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم با اشاره به توانمندیهای استان مرکزی گفت: استان مرکزی از شرایط کافی برای تبدیل به عنوان یکی از مناطق 8 گانه مراکز مخابراتی کشور را داراست.

محمد حسن آصفری افزود: انتخاب استان مرکزی به عنوان یکی از مراکز هشت گانه مخابراتی کشور به لحاظ موقعیت استراتژیک استان، قرار گرفتن در مسیر خط راه آهن کشور و قرار گرفتن این استان در شاهراه ارتباطی کشور ضروریست.

وی در ادامه از مدیرعامل مخابرات ایران خواست تا زمینه برخورداری کارمندان شرکت مخابرات استان مرکزی از شرایط و مزایای کارمندان شاغل در کلانشهرهای آلوده را فراهم کند.

تامین زیرساختهای مخابراتی در روستاها

آصفری افزود: کارمندان شاغل در مخابرات کلان شهر اراک علیرغم گذشت دو سال از مصوبه هیات وزیران مبنی بر برخورداری کارمندان دولت از مزایای ویژه در کلانشهرهای آلوده تا کنون از این مصوبه محروم بوده و خواستار اجرایی شدن آن هستند.

وی ادامه داد: همانطور که در تهران، کرج، شیراز، مشهد، کرمانشاه و ...کارمندان مخابرات از مزایای کلان شهری برخوردارند در شهر اراک نیز کارمندان بهره مند شوند.

نماینده مردم اراک و کمیجان همچنین در این جلسه خواستار تامین زیرساختهای مخابراتی در روستاها شد و گفت: علیرغم زحمات صورت گرفته در استان مرکزی متاسفانه هنوز شاهد عدم سیگنال لازم در بخش تلفن همراه و ثابت هستیم که با توجه به این که تلفن جزئی از سبد کالای مردم است باید زمینه تحقق این مهم در روستاها فراهم شود.

