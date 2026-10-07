به گزارش خبرگزاری مهر، احسان کرم‌زاده در جلسه کمیته پایش تصویری لرستان، اظهار کرد: با توجه به ضرورت هوشمندسازی سامانه‌های ترافیکی در سطح استان، شهرهای خرم‌آباد و دورود در این مرحله مورد بررسی و پیگیری قرار گرفتند.

اتصال سامانه‌های ترافیکی به سیستم هوشمند

وی افزود: سامانه‌های ترافیکی این دو شهر با استفاده از کدهای اخذشده از پلیس راهور به سامانه هوشمند متصل می‌شوند تا ثبت جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی به‌صورت هوشمند انجام شود.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان عنوان کرد: این طرح در مرکز استان و شهر دورود در دستور کار قرار گرفته و توسعه سامانه‌های هوشمند ترافیکی در این دو شهر در حال پیگیری است.

تقویت مدیریت ترافیک با استفاده از فناوری

کرم‌زاده خاطرنشان کرد: خرم‌آباد و دورود در کنار چند شهر دیگر استان که طی سال‌های گذشته به سامانه هوشمند متصل شده‌اند، در مسیر توسعه و تکمیل سامانه‌های هوشمند ترافیکی قرار دارند.

وی تصریح کرد: با اجرای این طرح، کنترل و مدیریت آمدوشد، روان‌سازی جریان ترافیک و پیشگیری از وقوع تخلفات رانندگی در این شهرها با استفاده از ظرفیت سامانه‌های هوشمند تقویت خواهد شد.