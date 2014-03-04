1987 مورد حادثه چهارشنبه آخر سال گذشته/ هشدار به افراد 15 تا 24 سال

دکتر محمدتقی طالبیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در سال گذشته 1987 مورد حادثه مرتبط با آتش بازی شب چهارشنبه آخر سال گزارش شد و بیشترین قشری که در این حوادث آسیب دیده اند مربوط به گروه سنی 15 تا 24 سال است.

وی افزود: فراوانی مصدومین حوادث مربوط به آتش بازی شب چهارشنبه پایانی سال در جنس مذکر حدود 3.5 برابر جنس مونث بود. لذا از والدین تقاضا می شود در تهیه وسایل آتش‌بازی بی‌خطر، فرزندانشان را همراهی نمايند. زیرا، کودکان به هيچ عنوان نبايد به تنهایی از مواد آتش بازي و محترقه استفاده کنند.

طالبیان در ادامه به شهروندان توصیه کرد: در سال گذشته ترقه، آتش و نارنجک بیشترین حوادث را ایجاد کرده اند لذا مواد آتش بازي (محترقه و انفجاري) را از محلهايي که مطمئن هستند، خريداري کنيد.

رئیس مرکز اورژانس کشور با عنوان این مطلب که همواره در مواقع آتش بازي جهت اطفاء حريق، آب، کپسول اطفاء حریق و حتي الامكان جعبه کمکهای اولیه در دسترس باشد، گفت: مراقب رفتارهای خطرناک و ناهنجار بوده و در صورت لزوم مراتب را به واحدهای گشتی نیروی انتظامی و پلیس 110 اطلاع دهيد.

وی افزود: در سال گذشته 47.9 درصد حین بازی با مواد محترقه و 26.2 درصد در حین عبور یا تماشا دچار حادثه شده اند.

طالبیان تاکید کرد: استفاده از مواد آتش بازي هرگز به طور کامل ايمن نيست، حتي در صورتي که مراقبت کامل صورت گيرد.

وی اظهارداشت: از مكانهايي كه مواد محترقه در آن نقاط استفاده مي شود، دوري كنيد. زخم، پارگي و بريدگي شايعترين نوع آسيب حوادث چهارشنبه آخر سال است و سوختگي درجه يك و خراشيدگي و ساييدگي در رتبه هاي بعدی قرار داشتند.

رئیس مرکز اورژانس کشور گفت: بيشترين نواحي آسيب بدن به ترتيب دست (38.3 درصد) و چشم (23.7 درصد) بوده است.

طالبیان توصیه کرد: از حمل مواد محترقه و آتش گير و انفجاري حتي به مقادير بسيار کم، در جيب لباس و کيف جدا خودداري کنيد. مواد آتش بازي (منفجره و محترقه) را به طرف افراد ديگر پرت نکنيد. هيچگاه مواد آتش بازي (منفجره و محترقه) را در ظروف شيشه اي يا فلزي قرار ندهيد، زيرا در صورت انفجار ذرات شيشه يا فلز، به اطراف پرتاپ شده و سبب صدمات و خطرات جاني خواهد شد. هيچگاه از الکل براي آتش گيري مواد استفاده نکنيد. از آتش زدن لاستيک، هيزم، کارتن خالي و امثال آن در واحدهاي مسکوني و در معابر، کوچه و خيابان خودداري نماييد. از پرتاب مواد آتش زا مانند فشفشه و موشک بر روي درخت ها، بام و بالکن منازل كه از عوامل عمده بروز آتش سوزي است جداً‌ خودداري كنيد. از ريختن مواد سريع الاشتعال مانند نفت، بنزين و... بر روي مواد آتش گير جداً خودداري شود.

وی در پایان گفت: از قرار دادن ظروف تحت فشار از جمله کپسول، اسپري، حشره کش ها و... بر روي آتش خودداري شود. از سوزاندن وسايلي چون کپسول گاز، لاستیک و آمپول و استفاده از مواد آتش‌زا نظیر بنزین، الکل، کاربیت و مانند آن جداً خودداری نماييد. از برپایی آتش در معابر باریک و در نزدیکی پست های برق یا ایستگاههای تقلیل فشار گاز و پارکینگهای عمومی پرهیز كنيد. از برپایی آتشهای حجیم و غیرقابل مهار خودداری كنيد .