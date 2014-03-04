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۱۳ اسفند ۱۳۹۲، ۹:۵۷

پس از قهرماني در رقابت‌هاي جايزه بزرگ فيلا؛

تيم منتخب كشتي فرنگي وارد تهران شد

تيم منتخب كشتي فرنگي وارد تهران شد

تيم منتخب كشتي فرنگي ايران پس از كسب عنوان قهرماني در مرحله دوم رقابت های جایزه بزرگ فیلا در مجارستان صبح امروز(سه شنبه) به کشور بازگشت.

به گزارش خبرگزاري مهر، مرحله دوم رقابت های کشتی فرنگی جایزه بزرگ فیلا روزهاي 10 و 11 اسفندماه در شهر زومباتلي مجارستان برگزار شد كه در پايان تيم ايران با كسب 3 مدال طلاي حميد سوريان، حبيب‌ اخلاقي و طالب نعمت پور در اوزان 59، 80 و 85 كيلوگرم، سه مدال نقره سعيد عبدولي، يوسف قادريان و بشير باباجان زاده در اوزان 75، 80 و 130 كيلوگرم و دو مدال برنز اميد نوروزي و محمد كريمي در وزن‌هاي 66 و 71 كيلوگرم به عنوان قهرماني دست يافت.

علیرضا حیدری نایب رئیس فدراسیون کشتی و حسن بابک مدیر تیم های ملی کشتی فرنگی این تیم را در سفر به مجارستان همراهی می کردند.

اعضای تيم منتخب اعزامي كشورمان به اين رقابت‌ها ساعت 5:45 امروز (سه شنبه 13 اسفندماه) از طريق فرودگاه امام خميني (ره) به كشور بازگشتند.

کد مطلب 2248759

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