تيم منتخب كشتي فرنگي وارد تهران شد

به گزارش خبرگزاري مهر، مرحله دوم رقابت های کشتی فرنگی جایزه بزرگ فیلا روزهاي 10 و 11 اسفندماه در شهر زومباتلي مجارستان برگزار شد كه در پايان تيم ايران با كسب 3 مدال طلاي حميد سوريان، حبيب‌ اخلاقي و طالب نعمت پور در اوزان 59، 80 و 85 كيلوگرم، سه مدال نقره سعيد عبدولي، يوسف قادريان و بشير باباجان زاده در اوزان 75، 80 و 130 كيلوگرم و دو مدال برنز اميد نوروزي و محمد كريمي در وزن‌هاي 66 و 71 كيلوگرم به عنوان قهرماني دست يافت.

علیرضا حیدری نایب رئیس فدراسیون کشتی و حسن بابک مدیر تیم های ملی کشتی فرنگی این تیم را در سفر به مجارستان همراهی می کردند.

اعضای تيم منتخب اعزامي كشورمان به اين رقابت‌ها ساعت 5:45 امروز (سه شنبه 13 اسفندماه) از طريق فرودگاه امام خميني (ره) به كشور بازگشتند.