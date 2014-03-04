به گزارش خبرنگار مهر حسن روحانی در حاشیه پانزدهمین اجلاس مجلس خبرگان در جمع خبرنگاران با اشاره به مطرح بودن موضوع هسته‌ای در این اجلاس و همچنین اهمیت آن برای مردم گفت: حقوق ملت ما محفوظ می ماند و تأکید می کنم که هیچ گونه نگرانی در کشور در این باره نباید وجود داشته باشد چرا که به هیچ عنوان این دولت در هیچ شرایطی از خط قرمزها عبور نخواهد کرد.



رئیس جمهور تاکید کرد: حقوق مردم محفوظ باقی می ماند همانطور که در توافق کوتاه مدت شش ماهه نیز به صراحت آمده، یعنی خود طرف مقابل گفته است مثلاً در فردو یا نطنز غنی‌سازی در این سطح باشد.



وی گفت: روشن است که با این گفته غنی سازی را پذیرفته اند اما بحث در این است که در یک دوره‌ای، سطح و حد غنی سازی ما به تعبیر آنها به گونه ای باشد که بیشتر اعتماد آفرین باشد.



روحانی با بیان اینکه در کنار تثبیت حقوق ملت ایران، ظلم‌هایی که به مردم روا داشته شده و تحریم‌هایی که به زندگی مردم فشار وارد کرده که همه این تحریم‌ها ناروا و غلط بوده است، باید برطرف شود گفت: برخی از این تحریم‌ها از طریق شورای امنیت، بخش بزرگی از طریق دولت و کنگره امریکا و بخشی نیز از طریق اتحادیه اروپا اعمال شده که تلاش ما بر این است که در قدم نهایی هم تحریم‌ها برداشته شود و هم حقوق هسته‌ای ایران محفوظ بماند.



وی با تاکید بر اینکه ایران به غنی سازی در چارچوبی که اعتمادآفرین باشد ادامه می دهد گفت: با این اعتماد آفرینی بهانه‌ها را از دست دیگران سلب می کنیم تا آنها نتوانند در سایه آن بهانه‌ها، افکار عمومی و مجامع عمومی، حقوقی و سیاسی را تحریک کنند و بخواهند علیه ملت ایران اقدامی صورت دهند.



روحانی اظهار اشت: من به آینده این حرکت امیدوارم البته در مذاکرات سیاسی کسی نمی تواند بگوید پایان آن چه خواهد بود اما در قدم اول ما موفق بودیم، این موفقیت را نه اینکه ما بگوییم بلکه همه دنیا می گویند.



رئیس جمهور خاطرنشان کرد: اینکه امریکایی‌ها چیزهایی می‌گویند به خاطر فشار افکار عمومی خودشان، تندروها و صهیونیست‌هاست و البته کشورهایی نیز هستند که در این داستان به امریکایی‌ها فشار می آورند.البته پیداست که گفته‌های امریکایی‌ها و صهیونیست‌ها با واقعیات بسیار فاصله دارد.



وی ادامه داد: ما نیز باید افکار عمومی دنیا را نگاه کنیم و به نظرهای عمومی همه کشورها بنگریم چرا که غیر از صهیونیست‌ها و برخی مقامات امریکایی که حرف‌هایی می زنند که با واقعیت فاصله دارد، سراسر دنیا از جمله اروپا، چین، سایرکشورها، آسیا و افریقا سخن از موفقیت ایران می گویند و معتقدند در این صحنه ایران در برابر فشارهای غلط موفق بود.



روحانی در ادامه با بیان اینکه عده‌ای می گفتند تحریم و فشار راه حل مسئله هسته‌ای ایران است اما ما مذاکره را راه حل می‌دانستیم افزود: تاکنون راه حل مذاکره و تفاهم پیروز و موفق بوده است و ادامه آن هم به نظر ما موفق خواهد بود.



روحانی با بیان اینکه قدم بعدی بسیار پیچیده و سخت است اظهار داشت: ما به قدرت مذاکره‌کنندگانمان اطمینان داریم و همه دنیا نیز باید به حسن نیت ایران برای حل مسئله اطمینان داشته باشد.اگر طرف مقابل ما هم در حل مسئله حسن نیت و اراده سیاسی را در عمل نشان دهد، معتقدم در زمان کوتاه حتی ممکن است در شش ماه اول بتوانیم به توافق نهایی برسیم.



رئیس جمهور در حاشیه پانزدهمین اجلاس خبرگان رهبری اقتصاد مقاومتی را جهت دهنده اقتصاد ایران در سالهای آینده خواند و گفت: در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی باید حرکت و تلاش جدیدی را آغاز کنیم چرا که اقتصاد مقاومتی پایه های اقتصاد کشور را آن چنان قوی می کند که در شرایط مختلف ، کشور بتواند راه خود را ادامه دهد و بدخواهان نتوانند معضل و مشکلی ایجاد کنند.



وی افزود: اجلاس خبرگان همواره اجلاس مبارکی است که در آن جمعی از علما ، بزرگان ، فرهیختگان و نمایندگان مختلف کشور از استانها حضور و نظراتی درباره مسائل اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی دارند. دولت نیز بر همین اساس این اجلاس را مغتنم می شمارد تا نظرات را بشنود و در برخی موارد که باید اصلاحات و تأکیدات صورت بگیرد آن را پیگیری کند.