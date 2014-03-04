منیژه حکمت تهیه کننده سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب که فیلمبرداری فیلم سینمایی «شهر موشها» به کارگردانی مرضیه برومند 27 اسفند ماه به پایان می رسد، گفت: در حال حاضر گروه فیلمبرداری در دزفول مستقر هستند تا سکانس های خارجی این فیلم سینمایی را جلوی دوربین ببرند.

وی ادامه داد: سکانس های باقی مانده که در دزفول فیلمبرداری می شود، مربوط به مقر شخصیت «اسمش رو نبر» در «شهر موشها» است. همچنین در این سکانس‌ها بچه موش‌ها قرار است دنیای بیرون را کشف کنند.

حکمت در پایان گفت: برای موسیقی این فیلم سینمایی اتفاق بسیار خوبی رخ داده است و بهرام دهقانیار با وسواس بسیار 7 ترانه زیبا را برای «شهر موشها» ساخته است.

فیلم سینمایی «شهر موشها» از 5 مهر ماه سال جاری به کارگردانی مرضیه برومند و تهیه‌کنندگی مشترک منیژه حکمت و علی سرتیپی در چهار آشیانه هواپیما در بوستان ولایت آغاز شده است.

سایر عوامل «شهر موشها» عبارتند از کارگردان: مرضیه برومند، فیلمنامه: فرهاد توحیدی، مدیر هنری و طراح دکور: محسن شاه ابراهیمی، تدوین: مصطفی خرقه پوش، موسیقی: بهرام دهقانیار، مدیر فیلمبرداری: کاوه شاه محمدلو، طراحی صدا، صداگذاری و میکس صدا: علیرضا علویان، مدیر تولید: جعفر عروجی، سرپرست صداپیشگان: آزاده پور مختار، طراح و سرپرست کارگاه عروسک‌سازی: مرضیه محبوب، طراح لباس: نازنین توسلی، جلوه های ویژه کامپیوتری: رضا میثاقی، دستیار کارگردان: روزبه سجادی حسینی، گروه برنامه ریزی: نوید کریم زاده- محمد مرعشی، شعر و ترانه: هنگامه مفید، سرپرست عروسک گردان‌ها: محمد اعلمی، روابط عمومی: محرم براتی، تهیه 2: بهرنگ تنکابنی، مجری طرح: مهشید آهنگرانی و تهیه کنندگان: منیژه حکمت و علی سرتیپی.