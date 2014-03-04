كتاب مبلغان به ائمه جماعات و روحانيون مستقر خراسان رضوی اهداء شد

حجت‌الاسلام حسينعلي رحمتي با بيان اينكه اين طرح در راستاي تغذيه فكري ائمه جماعات و روحانيون انجام گرفته است در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: كتاب اهدايي، كتابي است پژوهشي و آموزشي كه در جهت اطلاع رساني به مبلغان چاپ شده است.

حجت الاسلام رحمتي با اشاره به اينكه در اين كتاب به موضوعاتي از قبيل درسهايي از سوره مباركه حمد و سيماي فاطمه (ع) پرداخته شده است افزود:‌ برگي از فضائل فاطمه (ع) و احسان و نيكوكاري در قرآن و سنت نيز از ديگر موضوعاتي است كه در اين كتاب به آن اشاره شده است.

وي با بيان اينكه آثار ارزشمند غيرت در جامعه، راهكارهاي اجرايي نماز در مدارس و تكثير نسل در فرهنگ اسلامي از جمله عناوين اين كتاب است ادامه داد:‌ از موضوعات كنترل نسل در سبك زندگي ديني و دو شبهه درباره حقوق بانوان نيز به عنوان مطالب ديگر اين كتاب نام برد.

كارشناس مسئول امور مساجد اداره كل تبليغات اسلامي خراسان رضوي با اشاره به موضوع سفر در آيينه احكام گفت:‌ از مطالب چاپ شده ديگر اين كتاب مي توان به موضوع سيري در زندگي آيت الله خوشوقت اشاره كرد.

وي با مهم خواندن خانواده به عنوان مهم ترين نهاد اجتماعي در اسلام افزود: مطلب ناهماهنگي دين و كارشناسان در زمينه ازدواج و خانواده از موضوعاتي است كه به اين بحث پرداخته است.

حجت الاسلام رحمتي با بيان اينكه اداره كل تبليغات اسلامي خراسان رضوي متولي ترويج فرهنگ اسلامي در جامعه است گفت:‌ مطلب دشمنان فرهنگي امامان شيعه در اين كتاب به همين موضوع پرداخته است.

كارشناس مسئول امور مساجد اداره كل تبليغات اسلامي خراسان رضوي با اشاره به نزديك شدن ايام نوروز ادامه داد: كتاب مبلغان به مطلب نوروز در كلام مقام معظم رهبري نيز با همين هدف پرداخته است.

وي با بيان اهميت نقش مساجد در جامعه اسلامي گفت:‌ موضوع مساجد، پايگاه مشاوره نيز در همين ارتباط در اين كتاب به چاپ رسيده است.