به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس شامگاه شنبه در مراسم اختتامیه پانزدهمین جشنواره ملی تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان، با بیان اینکه در شرایط امروز باید برای حال خوب مردم تلاش کرد، گفت: در امتداد تلاش هایی که نیرو های مسلح قدرتمند ما در دفاع از کشور انجام میدهند، ما نیز باید حکومت جک عملکرد خود، حال مردم را خوب کنیم و قطعا این کار نیز معادل همان اقدامات است.

وی در ادامه با اشاره به پیشینه بزرگ تاریخ و فرهنگ ایران، گفت: اگر امروز ایران مانده، بخاطر شاهنامه فردوسی، حافظ، سعدی و مشاهیر بزرگی است که در طول تاریخ وجود داشته است.

استاندار گیلان به جایگاه تاریخی لاهیجان اشاره کرد و گفت: در قرن هفتم هجری شیخ زاهد گیلانی در همین لاهیجان زندگی می کرده که شیخ صفی الدین اردبیلی برای فراگیری درس و عرفان به او مراجعه می کند و شاگردش می شود.

وی ادامه داد: آنچنان این ارتباط استاد و شاگردی قوی شد که شیخ زاهد دخترش را به عقد شیخ صفی الدین اردبیلی درآورد. نوه اش به نام اسماعیل که به دنیا اومد، دشمنان قصد کشتنش را داشتند که به شهر لاهیجان و آل کیا مراجعه کرد.

حق شناس در این مورد ادامه داد: شاه اسماعیل بعد ها منشا این شد که ایران را یکپارچه کند که نقطه شروع آن همین لاهیجان بود و اگر اتفاق نمی افتاد ایران چند تکه می شد.

وی با اشاره به برگزاری بزرگداشت دکتر معین در استان گیلان، گفت: خدماتی که دکتر معین برای فرهنگ ایران انجام داد، کم‌نظیر است. لغت نامه دکتر معین در کمتر دانشکده در ایران هست که وجود نداشته باشد.

استاندار گیلان با بیان اینکه گیلان فقط محصولاتش خوبی ندارد، بلکه شخصیت های علمی و فرهنگی بسیاری دارد، گفت: دانشمندانی مثل دکتر سمیعی و هنرمندان بزرگ در گیلان کم نیستند که هرکدام ستاره ای در کشور و جهان هستند.

وی در پایان با اشاره به وضعیت مجتمع نیمه کاری فرهنگی هنری لاهیجان گفت: طی هماهنگی ها این ساختمان نیمه کاره تحویل شهردار داده می شود تا فاز اول آن تا سال بعد به اتمام برسد و یک سالن خوب برای لاهیجان آماده شود.