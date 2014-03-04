گچبریها و سفالینه های به دست آمده از کاوش محوطه سیمره به نمایش گذاشته می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نعمتی نیا ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی لرستان از آمادگی مجموعه تاریخی قلعه فلک الافلاک و موزه های مردم شناسی و باستان شناسی برای پذیرایی از گردشگران در ایام نوروز خبر داد.

وی افزود: قلعه فلک الافلاک با دارا بودن موزه های مردم شناسی و باستان شناسی امسال با تدارک برنامه های متنوعی آماده بازدید علاقمندان به تاریخ و فرهنگ غنی لرستان است.

مدیر قلعه تاریخی فلک الافلاک خرم آباد با اشاره به تعطیلی موزه باستان شناسی این قلعه تاریخی طی 10 ماهه اخیر افزود: هم اکنون نواقص این موزه برطرف شده و در روزهای آینده قبل از نوروز 93 بازگشایی خواهد شد.

نعمتی نیا گفت: اشیای موزه باستان شناسی از جمله مفرغینه های لرستان، تابوت چوب تراش و اشیای غار تاریخی کلماکره به عنوان گنجینه ای ارزشمند با چیدمانی جدید و تنوع خاصی زینت بخش این موزه شده است.

وی افزود: همچنین گچبریها و سفالینه های به دست آمده از کاوشهای باستان شناسی قلعه گوری سیمره که مربوط به دوره ساسانی هستند امسال در معرض دید علاقمند به آثار تاریخی قرار خواهند گرفت.

بنابر این گزارش قلعه فلک الافلاک بر بلندای تپه ای باستانی و طبیعی در مرکز شهر خرم آباد واقع شده و دارای هشت برج و دو حیاط مستطیل شکل بوده است.

ارتفاع بلندترین دیوار این قلعه سترگ و باشکوه تا سطح تپه پنج متر و 22 سانتیمتر و مساحت کلی آن پنج هزار و 300 متر مربع و پلان بنای این قلعه تاریخی به صورت هشت ضلعی نامنظم است.

زیبایی و معماری شگفت انگیز قلعه فلک الافلاک موجب شده که این قلعه تاریخی و باستانی لرستان از سوی بسیاری از کارشناسان به عنوان یکی از شاهکارهای مهندسی و معماری دنیا لقب گیرد.

این قلعه به لحاظ موقعیت استراتژیکی خود در قرن چهارم هجری قمری به عنوان مقر حکومت آل حسنویه و گنجور در زمان آل بویه در آمد و از قرن ششم هجری پس از ساخته شدن شهر جدید خرم آباد این قلعه نیز بنام خرم آباد معروف شد و احتمالا نام فلک الافلاک در دوره قاجار به آن اطلاق شده است.

این بنای کم نظیر مربوط به دوره ساسانی است و به شماره 883 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

این قلعه در برخی منابع به نامهای "شاپور خواست"، سابر خواست" و "فلک الافلاک" نامگذاری شده است. در مجاور این قلعه باستانی چشمه پرآب نیز وجود دارد که زیبایی خیره کننده ای را به این بنای باستانی بخشیده است.