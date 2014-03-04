گیاهان خوراکی "بیلهر" و "کرفس" در خطر انقراض قرار دارند/ قاچاق بیلهر به سایر استانها

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا جهان آرا بعدازظهر سه شنبه به مناسبت هفته منابع طبیعی به خبرنگاران گفت: با رشد جمعیت و گسترش شبکه راهها در این استان بوته کنی گیاهان مرتعی افزایش یافته است.

وی بیان کرد: این مسئله موجب شده برخی از گیاهان کوهی و مرتعی به دلیلی برداشت بی رویه در خطر نابودی و انقراض قرار گیرند.

جهان آرا، بیلهر و کرفس را دو گیاه در معرض نابودی در این استان عنوان کرد و بیان داشت: زنگ خطر انقراض این دو گونه سالهاست که به صدا درآمده است.

وی با اشاره به باور غلط بسیاری از مردم که فکر می کنند این گیاهان ارزش غذایی بالایی دارند، گفت: این در حالی است که هیچ منبع علمی وجود ندارد که اشاره ای به ارزش غذایی آنها کند.

قاچاق بیلهر به سایر استانها/کاهش سالانه رویشگاههای بیلهر

مدیرکل منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: برخی سودجویان نیز اقدام به قاچاق گونه گیاهی بیلهر به سایر استانها می کنند.

وی بیان داشت: متاسفانه با رویش اولین جوانه و غنچه گیاه بیلهر اقدام به برداشت غیر اصولی آن کرده و اجازه رشد و گلدهی به آن داده نمی شود.

وی افزود: این مسئله منجر به کاهش سالانه رویشگاههای این گیاه در استان شده است.

جهان آرا اظهار داشت: هم اکنون این گیاه تنها در ارتفاعات رویش می یابد و این در حالی است که در گذشته حتی در دشتهای استان به وفور یافت می شد.

وی تصریح کرد: ریشه کنی این گونه گیاهی، تجاوز به حقوق مردم به خصوص نسل های آینده است.

گلوگاههای بوته کنی کنترل می شوند

وی با اشاره به نزدیک شدن به فصل بهار و رویش گیاهان کوهی به بیان اقدامات منابع طبیعی بری حفاظت از عرصه های طبیعی پرداخت و تصریح کرد: نیروهای منابع طبیعی در سطح استان تمامی گلوگاهها را تحت نظر دارند.

این مسئول افزود: در شهر یاسوج و همچنین منطقه "سپیدار" به یاسوج و دیگر محورهای ارتباطی، کنترل به شدت انجام می شود.

بخش عمده ای از تخریب منابع طبیعی ناشی از پروژه های عمرانی است

مدیرکل منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد همچنین بخش عمده ای از خسارت به منابع طبیعی در این استان را ناشی از طرح های عمرانی دانست و گفت: این استان در حال توسعه است و باید طرح های عمرانی در آن اجرا شود اما این اقدام بابد با کمترین خسارت به عرصه های منابع طبیعی و محیط زیست صورت گیرد.

وی بیان کرد: طبق قانون دستگاههای اجرایی باید در اجرای طرح های عمرانی، خسارتهای ایجاد شده به منابع طبیعی را هم پیش بینی و پرداخت کنند.

جهان آرا عنوان کرد: این خسارتها به استان باز می گردد و صرف احیای منابع طبیعی می شود.

وی خواستار توجه به منابع طبیعی در مطالعات پروژه ها و توسعه فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی در دستگاههای اجرایی شد.

این مسئول به عدم نیاز به احداث برخی جاده ها اشاره کرد و گفت: در برخی نقاط هم اگر زیرگذر و روگذر احداث می شد شاهد تخریب کمتر منابع طبیعی بودیم.

جهان آرا در ادامه به پروژه انتقال خط لوله گاز سراسری از منطقه حفاظت شده دنا اشاره کرد و گفت: در این پروژه ابتدا قرار بود 20هزار اصله درخت بلوط قطع شود اما پس از کارشناسی منابع طبیعی این تعداد به یک چهارم کاهش یافت.

جاده سازی در مناطق جنگلی منجر به تخریب جنگل شده است

وی همچنین از جاده سازی توسط برخی دستگاههای خدمات رسان در مناطق جنگلی انتقاد کرد و بیان داشت: این جاده ها پس از اتمام پروژه بسته نمی شوند که منجر به تخریب منابع طبیعی و قاچاق محصولات جنگلی می شود.

جهان آرا عنوان کرد: این جاده ها همچنین راهی برای عبور و مرور ماشین به دل جنگل شده که موجب فشردگی خاک و از بی رفتن گونه های گیاهی می شود.

در تخریب تپه استانداری زورمان به مسئولین وقت نرسید

وی در ادامه از وجود چندین پرونده تخلف در دادگاه و شکایت از دستگاههایی همچون شرکت برق، سد چمشیر و راه و شهرسازی خبر داد.

وی در صورت واگذاری یک دستگاه لودر به منابع طبیعی، همه این جاده های فرعی در دل جنگل بسته خواهند شد.

مدیرکل منابع طبیعی استان در پاسخ به سوالی در خصوص تخریب تپه استانداری و قطع درختان این تپه در سال گذشته گفت: تپه استانداری در دست شهرداری بوده اما منابع طبیعی در خصوص تخریب این تپه و قطع درختان آن اعتراض کرد اما زور منابع طبیعی به مسئولان وقت نرسید.