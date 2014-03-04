آخرین معاون استاندار خراسان شمالی معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار خراسان شمالی ظهر سه شنبه با حضور در معاونت برنامهریزی و بودجه استانداری مجید پورعیسی را به عنوان معاون برنامهریزی استاندار معرفی و از خدمات محمود دلپسند سرپرست این معاونت تقدیر کرد.
مجید پورعیسی از کارمندان رسمی وزارت کشور تاکنون در استانهای قم، سمنان، کرمان، سیستان و بلوچستان و گیلان در پستهای مختلف مشغول خدمت بوده است.
در پایان این نشست که در سالن اجتماعات معاونت برنامه ریزی استانداری برگزار شد علی اکبر شمسی پور به عنوان مدیر کل بودجه این معاونت معرفی و از خدمات محمد محمدزاده مدیر کل سابق تقدیر و تشکر شد.
استاندار خراسان شمالی پیش از این، محمد رحیم نوروزیان را به عنوان معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی، محمود دلپسند به عنوان معاون پشتیبانی و منابع انسانی و محمد حسین علی نیا را به عنوان معاون هماهنگی امور عمرانی معرفی کرده بود.
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