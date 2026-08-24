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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۳۲

استاندار بوشهر با خانواده شهید اخلاقی در جم دیدار کرد

استاندار بوشهر با خانواده شهید اخلاقی در جم دیدار کرد

بوشهر- استاندار بوشهر با همراهی فرماندار شهرستان جم و اعضای شورای تأمین این شهرستان با خانواده شهید محمد اخلاقی دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع دوشنبه شب در این دیدار با تقدیر از خانواده شهدا اظهار کرد: امروز در شهرستان جم، با حضور در جمع خانواده معزز شهید محمد اخلاقی، وظیفه خود می‌دانیم از صبر، استقامت و فداکاری شما خانواده بزرگوار قدردانی کنیم. اگر امروز کشور ما از امنیت، عزت و استقلال برخوردار است، بخش بزرگی از این سرمایه ارزشمند، مرهون ایثار جوانانی است که از عزیزترین سرمایه خود، یعنی جانشان، برای دفاع از میهن و ارزش‌های این سرزمین گذشتند.

استاندار بوشهر افزود: از نگاه دولت و مجموعه مدیریت استان، تکریم خانواده‌های معظم شهدا یک وظیفه اخلاقی، دینی و مدیریتی است. مسئولان باید در کنار خانواده‌های شهدا حضور داشته باشند، سخنان و مطالبات آنان را بشنوند و برای حل مسائل و مشکلاتشان با جدیت اقدام کنند.

زارع تصریح کرد: دیدار با خانواده شهدا باید برای ما یادآور این حقیقت باشد که مسئولیت ما، مسئولیتی برای خدمت صادقانه و بی‌منت به مردم است.

خانواده شهید اخلاقی نیز ضمن تقدیر از حضور استاندار، خاطراتی از شهید معزز بیان کردند.

کد مطلب 6926725

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