به گزارش خبرنگار مهر ، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری دوشنبه شب در دیدار مسئولان و فعالان بنیاد مهدویت استان بوشهر، ضمن تبریک مناسبت‌های این ایام و گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: فعالیت در بنیاد حضرت مهدی(عج) فرصت بسیار ارزشمندی برای تقرب به حضرت ولی‌عصر(عج) و خدمت در مسیر تحقق فرهنگ مهدوی است و نخستین وظیفه ما در برابر این توفیق، شکرگزاری از خداوند است.

وی با قدردانی از تلاش‌های مجموعه بنیاد حضرت مهدی(عج) استان بوشهر افزود: این مجموعه امروز در سطح استان به‌صورت گسترده و پرتلاش فعالیت می‌کند و در سطح کشور نیز جایگاه قابل توجهی به دست آورده است، هرچند تا رسیدن به جایگاه شایسته و افق مطلوب همچنان فاصله وجود دارد.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه تکالیف جامعه در عصر غیبت دارای ابعاد ثابت و متغیر است، گفت: انجام واجبات و ترک محرمات از تکالیف ثابت است، اما با تشکیل نظام اسلامی، اطاعت از ولی‌فقیه به‌عنوان نایب امام زمان(عج) از تکالیف مهم جامعه منتظر محسوب می‌شود.

آیت‌الله صفایی بوشهری تصریح کرد: یکی از برنامه‌های مهم بنیاد حضرت مهدی(عج) باید فرهنگ‌سازی در زمینه پیروی از ولایت فقیه باشد و در این مسیر لازم است شبهات شناسایی، پاسخ داده و نشست‌های علمی و آزاداندیشی برای تبیین این موضوع برگزار شود.

وی ادامه داد: باید جریان‌های فکری و سیاسی و شبهات موجود در جامعه را شناسایی کرد و برای پاسخگویی علمی و منطقی به آنها تیم‌های پژوهشی تشکیل داد.

امام جمعه بوشهر با اشاره به روایات مربوط به افزایش فتنه‌ها در دوران نزدیک به ظهور اظهار کرد: هرچه به ظهور حضرت مهدی(عج) نزدیک‌تر می‌شویم، فتنه‌ها افزایش پیدا می‌کند و باید نشست‌های جریان‌شناسی درباره فتنه‌های گذشته، حال و آینده برگزار شود.

وی افزود: باید جامعه را نسبت به فتنه‌ها بصیرت داد و زمینه پیشگیری و دفع آنها را فراهم کرد؛ چراکه در آینده با فتنه‌هایی مواجه خواهیم بود که برای عبور از آنها انسان‌های بسیار قوی و مؤمن نیاز است.

آیت‌الله صفایی بوشهری با اشاره به سختی حفظ ایمان در دوران فتنه خاطرنشان کرد: در روایات آمده است که ایمان برای برخی افراد مانند آهن گداخته در دست می‌شود و تنها انسان‌های استوار می‌توانند ایمان خود را در برابر امتحانات و توطئه‌های گوناگون حفظ کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با اشاره به شرایط منطقه و تقابل جبهه حق و باطل گفت: یکی از موضوعاتی که باید به‌صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد، نسبت میان مهدویت و مقاومت در جهان معاصر است.

وی افزود: باید تبیین شود که مقاومت مهدوی در برابر دشمنان اسلام و مسلمین چه ویژگی‌هایی دارد و وظیفه مسلمانان در برابر تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی چیست.

آیت‌الله صفایی بوشهری با انتقاد از همکاری برخی کشورهای منطقه با رژیم صهیونیستی گفت: کشوری که در تعرض به جامعه اسلامی با دشمنان اسلام و مسلمین همکاری کند، از منظر مبانی اسلامی قابل دفاع نیست.

وی تأکید کرد: حضرت مهدی(عج) اگر امروز در میان ما بودند، قطعاً پیشگام و پیشران عرصه مقاومت در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی بودند و تفکر مهدوی به معنای نشستن و منتظر ماندن برای افزایش خرابی‌ها و بحران‌ها نیست.

ضرورت پیوند مهدویت با خدمت اجتماعی

امام جمعه بوشهر با تأکید بر ضرورت پیوند مهدویت با خدمت اجتماعی گفت: یکی از تکالیف مهم در مکتب اهل‌بیت(ع)، دستگیری و خدمت به فقرا و مستضعفان است و بنیاد حضرت مهدی(عج) نباید فعالیت خود را صرفاً به کارهای فکری و فرهنگی محدود کند.

وی با اشاره به فعالیت‌های «خیریه بقیةالله» در استان بوشهر افزود: این مجموعه با مدیریت آقای محبی و تحت نظارت دفتر نماینده ولی‌فقیه، اقدامات ارزشمندی را در زمینه خدمت‌رسانی انجام داده است و لازم است این فعالیت‌ها بیش از پیش توسعه یابد.

آیت‌الله صفایی بوشهری از اجرای طرح‌هایی برای حمایت از دانشجویان و طلاب خبر داد و گفت: در شرایطی که زندگی مردم سخت شده است، خدمات فرهنگی و معیشتی باید در کنار یکدیگر دنبال شود و همه این اقدامات می‌تواند با نام و نیت خدمت به حضرت مهدی(عج) انجام گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر بر استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها، جهاد دانشگاهی، اوقاف، هلال احمر، آموزش و پرورش، پارک علم و فناوری و سایر مجموعه‌های استان تأکید کرد و گفت: برای پیشبرد اهداف مهدوی باید از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده شود.

وی پیشنهاد کرد: در هلال احمر، طرح «هلال احمر مهدوی» تعریف شود تا یک روز در هفته یا ماه به فعالیت‌های ویژه در این زمینه اختصاص یابد.

آیت‌الله صفایی بوشهری همچنین خواستار طراحی برنامه‌های معلم مهدوی، دانش‌آموز مهدوی، مدرسه مهدوی و اولیا و مربیان مهدوی شد و افزود: این برنامه‌ها باید با کار کارشناسی و با مشارکت مستقیم دانش‌آموزان اجرا شود.

وی بر حضور نمایندگان دانشگاه‌ها، مسئولان دفاتر مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، رؤسای دانشگاه‌ها، پارک علم و فناوری و نخبگان در برنامه‌های مهدوی تأکید کرد.

پیشنهاد اجرای طرح «روز خدمت مهدوی»

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با پیشنهاد اجرای طرح «روز خدمت مهدوی» اظهار کرد: می‌توان یک روز در هفته یا ماه را به نام روز خدمت مهدوی تعیین کرد تا تاکسی‌ها، اتوبوس‌ها، اصناف، پزشکان و دیگر گروه‌های اجتماعی، بخشی از خدمات خود را به نیت حضرت مهدی(عج) به مردم ارائه کنند.

وی افزود: این اقدامات می‌تواند شامل ارائه خدمات با قیمت خرید، حمل‌ونقل رایگان یا ارائه خدمات رایگان پزشکی باشد تا نام حضرت مهدی(عج) با شیرینی خدمت به مردم همراه شود.

اهمیت رسانه در ترویج فرهنگ مهدویت

آیت‌الله صفایی بوشهری با اشاره به اهمیت رسانه در ترویج فرهنگ مهدویت گفت: امروز رسانه اهمیت بسیار زیادی دارد و اگر تولید فکر و پژوهش به رسانه تبدیل نشود، اثرگذاری آن محدود خواهد بود.

وی بر فعال‌سازی صداوسیما، فضای مجازی و ظرفیت‌های شهری تأکید کرد و گفت: باید از ظرفیت شهرداری برای ایجاد المان‌ها و جلوه‌های بصری مهدوی استفاده شود و در مناسبت‌هایی مانند پانزدهم هر ماه و روزهای جمعه، فضای شهری بوشهر رنگ و بوی مهدوی پیدا کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر خاطرنشان کرد: بلندگوهای شهری، قاب‌های تصویری و سایر ظرفیت‌های شهری می‌توانند در مسیر ترویج فرهنگ مهدویت به کار گرفته شوند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به بانوان و کودکان گفت: جهان استکبار برای اثرگذاری و آسیب‌رسانی به جامعه بانوان ایران برنامه‌ریزی گسترده‌ای دارد و باید برای صیانت فرهنگی و مقابله با این جریان برنامه داشت.

آیت‌الله صفایی بوشهری افزود: بانوی مهدوی نباید صرفاً به حضور در یک برنامه یا بیان چند سخن محدود شود، بلکه باید به تربیت مهدوی در خانواده، محله و میان اقوام منجر شود.

امام جمعه بوشهر بر استفاده از ظرفیت هنر، ورزش و کتابخوانی برای ترویج فرهنگ مهدوی تأکید کرد و گفت: از نقاشی، سرود، شعر، هنرهای تجسمی، ورزش، کتابخوانی و سایر ظرفیت‌های هنری و اجتماعی باید برای تبیین فرهنگ مهدویت استفاده شود.

وی همچنین پیشنهاد برگزاری برنامه‌هایی مانند ورزش مهدوی، کتابخوانی مهدوی و امر به معروف و نهی از منکر مهدوی را مطرح کرد.

آیت‌الله صفایی بوشهری اخلاص را از مهم‌ترین الزامات فعالیت مهدوی دانست و اظهار کرد: اگر می‌خواهید کارهایتان مؤثر باشد، آن را برای خدا و در خدمت امام زمان(عج) انجام دهید.

وی ادامه داد: نباید انسان تصور کند اگر خودش نباشد، کارها متوقف می‌شود؛ خداوند برای انجام هر کاری افراد بسیاری دارد و اینکه خداوند انسان را برای خدمت در مسیر حضرت مهدی(عج) انتخاب کرده، خود یک سعادت بزرگ است.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر در پایان بر ترویج نماز امام زمان(عج) و زیارت آل‌یاسین تأکید کرد و گفت: این دو عمل باید در جامعه فرهنگ‌سازی شود و می‌توان به‌صورت هفتگی یا ماهانه برنامه‌هایی برای اقامه نماز امام زمان(عج) و قرائت زیارت آل‌یاسین برگزار کرد.

آیت‌الله صفایی بوشهری با قدردانی از فعالیت‌های بنیاد حضرت مهدی(عج) استان بوشهر خاطرنشان کرد: حرکت جدید و ارزشمندی در عرصه مهدویت در استان شکل گرفته است و امیدواریم این مجموعه با اخلاص، کار جهادی و استفاده از ظرفیت‌های مختلف استان، بیش از پیش موفق و مؤید باشد.