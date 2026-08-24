به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین روز هفته دولت در آیینی با حضور استاندار بوشهر، معاون عمرانی استاندار، فرماندار جم و مدیران استانی و شهرستانی، پروژههای عمران شهری و یک طرح درمانی در شهر جم مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
ارسلان زارع عصر دوشنبه در آیین بهرهبرداری از خیابان ایران در شهر جم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تبریک هفته دولت، این مناسبت را فرصتی برای ارائه اقدامات انجامشده و معرفی پروژههای عمرانی و طرحهای اقتصادی دستگاههای اجرایی و خدمترسان از جمله شهرداریها دانست.
استاندار بوشهر با اشاره به افتتاح طرحهای عمرانی در هفته دولت، این اقدامات را حاصل مشارکت دولت، مردم و شهروندان دانست و از تلاش شهردار جم، اعضای شورای اسلامی شهر و همکاری مردم شریف و نجیب جم قدردانی کرد.
استاندار بوشهر با تأکید بر لزوم رعایت زمانبندی در اجرای پروژههای عمرانی، خواستار توجه ویژه به کیفیت اجرای طرحها شد و ابراز امیدواری کرد که پروژههای در دست اجرا در زمان مطلوب به بهرهبرداری برسند و در اختیار مردم قرار گیرند.
وی از شهرداری و شورای نام گذاری به خاطر انتخاب «خیابان ایران» و کتابخانه حافظ نیز قدردانی کرد.
زارع در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت افزایش رضایتمندی مردم، تکریم شهروندان و پاسخگویی به مطالبات آنان از طریق تلاش مستمر، استفاده از دولت الکترونیک و حضور در بین مردم تأکید کرد.
استاندار بوشهر در پایان با اشاره به شاخصهای مطلوب اجتماعی، امنیتی و فرهنگی شهرستان جم، این وضعیت را مرهون مشارکت و همکاری خوب مردم دانست و بر تلاش بیشتر مسئولان برای ارائه خدمات شایسته به این مردم عزیز تأکید کرد.
سید خلیل حسینزاده شهردار جم نیز با تقدیر از حمایتهای استاندار بوشهر از پروژههای عمرانشهری بیان کرد: در هفته دولت امسال، ۱۲ پروژه عمرانشهری با سرمایهگذاری ۱۵۰۰ میلیارد ریال در شهر جم افتتاح یا اجرایی میشود.
محسن شمس رئیس بیمارستان توحید جم نیز در آیین بهرهبرداری از ساختمان اورژانس بیمارستان توحید با تقدیر از حمایتها و پشتیبانیهای مدیریت استان و با گرامیداشت هفته دولت اظهار داشت: این ساختمان با زیربنای ۳۳۰ مترمربع با سرمایهگذاری ۳۳۰ میلیارد ریال تکمیل و تجهیز شده است.
وی ابراز داشت: ساختمان اورژانس بیمارستان توحید با ۱۸ تخت استاندارد و مجهز، راهاندازی شده که قابلیت افزایش تا ۲۵ تخت را داراست.
نظر شما