به گزارش خبرنگار مهر، از 3 سال گذشته تاکنون به طور متوسط روزانه 8 تا 10 میلیون لیتر بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی تولید شده است که هفته گذشته بیژن زنگنه وزیر نفت دستور توقف تولید بنزین در پتروشیمی‌ها را صادر کرده است.

مصطفی کشکولی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در گفتگویی با اشاره به توقف تولید بنزین پتروشیمی‌ها از سال آینده، گفت: تولید بنزین پتروشیمی تا پایان سال جاری ادامه و در نهایت از سال آینده متوقف خواهد شد.

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با تاکید بر اینکه قرار است کسری بنزین تولیدی پتروشیمی‌ها از محل واردات تامین شود، تصریح کرد: از ابتدای سال جاری واردات بنزین از 1.5 میلیون لیتر سال 91 به حدود 3.3 میلیون لیتر در روز افزایش یافته است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه با خروج بنزین پتروشیمی‌ها حجم واردات بنزین افزایش می‌یابد، اظهار داشت: از این رو سال 1393 حجم واردات روزانه بنزین کشور به 10 تا 11 میلیون لیتر افزایش می‌یابد.

عباس شعری‌مقدم مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم هفته‌جاری درباره وضعیت تولید بنزین در پتروشیمی‌ها، گفته است: تولید بنزین در مجتمعهای پتروشیمی پس از اعلام بی نیازی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی متوقف خواهد شد.

معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه هر زمان که شرایط مهیا شود و وزارت نفت اقدام به واردات بنزین کند دیگر مجتمع‌های پتروشیمی بنزین تولید نخواهند کرد، یادآور شده است: پتروشیمی‌ها آماده توقف تولید بنزین هستند.

عبدالحسین بیات، عضو هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم اخیرا با اشاره به تولید روزانه 8 میلیون لیتر بنزین در پتروشیمی‌ها، آلوده بودن بنزین پتروشیمی را رد کرده و گفته است: بنزین تولیدی پتروشیمی‌ها به طور مستقیم قابل مصرف در خودروها نیست.

به گزارش مهر، بر اساس گزارش های رسمی وزارت نفت به طور متوسط سالانه بیش از 4.1 میلیارد لیتر بنزین و گازوئیل در پتروشیمی‌های ایران تولید و در بازارهای داخلی عرضه می شود.